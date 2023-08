Loxam Degraus CONTRATA em SEIS ESTADOS; Veja os salários!

A Loxam Degraus, a maior locadora generalista de equipamentos do país, que faz parte do maior grupo de locação de equipamentos da Europa e o 4º maior do mundo, está em busca de novos funcionários no mercado. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, confira quais são as vagas ofertadas:

Analista de Marketing – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Assistente Comercial – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Auxiliar Expedição – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar Expedição – Barueri – SP – Efetivo;

Estagiário (a) – Ribeirão Preto – SP – Estágio;

Mecânico (a) – Três Lagoas – MS – Efetivo;

Mecânico – Guarulhos – SP – Efetivo;

Mecânico (a) – Sorocaba – SP – Efetivo;

Mecânico – Serra – ES – Efetivo;

Mecânico Elétrico – Araraquara – SP- Temporário;

Vendedor (a) Externo – Salvador – BA – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Araraquara – SP – Efetivo;

Vendedor Interno – Serra – ES – Efetivo;

Vendedor Interno – Uberlândia – MG – Efetivo.

Mais sobre a Loxam Degraus

Sobre a Loxam Degraus, podemos destacar que trata-se da maior locadora generalista de equipamentos do Brasil. Nasceu em 1987, em São José dos Campos, quando jovens empreendedores decidiram acreditar no sonho de abrir uma empresa de aluguel de equipamentos que pudesse ajudar na construção e no desenvolvimento do Brasil.

No início, era uma pequena loja e hoje possui o maior portfólio de equipamentos para locação do Brasil, onde o cliente encontra desde furadeira, rompedor, betoneira, serra circular, andaime até gerador de energia, plataforma aérea, compressor de ar, torre de iluminação, mini escavadeira e muitos outros produtos do ramo.

Atualmente, a Loxam Degraus tem uma rede de filiais com 16 unidades distribuídas em 6 estados, dispondo de equipamentos para diversos tipos de aplicação em todas as fases da sua obra ou projeto em sua empresa. Já em relação ao grupo Loxam pelo mundo, são mais de 1000 filiais distribuídas por 30 países.

Como efetivar a inscrição?

Agora que a lista de vagas da Loxam Degraus já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



