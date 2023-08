Lua Azul de agosto de 2023: Quando você poderá observar a última lua cheia de agosto?

Tele Lua cheia de agosto está programado para aparecer na noite de quarta-feira, 30 de agosto de 2023.

Ele estará situado diretamente oposto à posição do Sol na longitude baseada na Terra, manifestando-se às 21h36, horário de verão do leste (EDT).

Coincidindo com este evento celeste, o planeta Saturno, prestes a atingir o seu ponto mais próximo e mais brilhante do ano, partilhará a proximidade com o Lua.

À medida que o crepúsculo transita para a noite, Saturno estará posicionado cerca de cinco graus no canto superior direito do Lua. Ao longo da noite, Saturno aparentemente traçará um caminho no sentido horário ao redor do Lua.

O lua cheia estará visualmente completo por aproximadamente três dias abrangendo seu pico, abrangendo desde terça-feira à noite até sexta-feira de manhã.

Essa ocorrência é caracterizada como Super Lua.

Embora diferentes critérios sejam empregados para determinar o que se qualifica como um “Super Luachega-se ao consenso de que ambas as luas cheias em agosto de 2023 atendem aos critérios.

Onde ver a lua azul em agosto de 2023

Adicionando outra camada de distinção, este lua cheia é o segundo a agraciar Agosto, enquadrando-se na definição de um Lua Azul baseado na classificação moderna estabelecida pela revista Sky & Telescope em 1946.

Em contraste, a definição mais tradicional de um Lua Azul, com origens que remontam pelo menos aos anos 1500, refere-se ao terceiro completo Lua dentro de uma temporada contendo quatro Luas.

Após o pôr do sol de quarta-feira, o Lua Super Azul ascenderá no horizonte oriental a partir da perspectiva da cidade de Nova York.

Caso condições desfavoráveis ​​impeçam a observação da lua em sua localidade, uma alternativa está disponível.

O Projeto Telescópio Virtual, liderado pelo astrônomo Gianluca Masi de Roma, Itália, está programado para sediar uma transmissão ao vivo gratuita do evento, começando às 23h30 ET do dia 30 de agosto. Esta transmissão ao vivo pode ser acessada através do Space.com, cortesia do projeto, ou através do canal do projeto no YouTube.