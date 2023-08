Lucas Brennan consegue nocaute de virada no Bellator 298

Lucas Brennan tirou a vitória das garras da derrota e conseguiu um nocaute espetacular no processo.

Na noite de sexta-feira, Brennan enfrentou Weber Almeida nas eliminatórias do Bellator 298 em Sioux Falls, Dakota do Sul, e por quase 14 minutos as coisas não correram do seu jeito. Almeida usou sua trocação e trabalho de pés superiores, além de uma sólida luta de clinch e defesa de quedas, para construir uma grande vantagem sobre o invicto de 23 anos. Indo para a rodada final, o canto de Brennan não deu nenhum soco, dizendo ao lutador que ele precisava de uma finalização para manter seu recorde invicto, e “Skywalker” entregou.

Faltando pouco mais de 90 segundos para o final da luta, Brennan agarrou um clinche e enquanto Almeida tentava se desvencilhar, “Skywalker” disparou uma joelhada devastadora direto no queixo do brasileiro, derrubando Almeida imediatamente. Um tiro de acompanhamento superficial de Brennan se seguiu, mas a luta já havia acabado.

A vitória levou Brennan a 9 a 0 no profissional, tudo por finalização e tudo na jaula do Bellator.

Confira o vídeo do retorno sensacional abaixo.