Lucas Glover abraça a esposa Krista após vitórias consecutivas no PGA Tour

Mprincipalmente pelo calor sufocante, talvez pela pressão, Lucas Glover precisava evitar que as mãos suassem e aprendeu há muito tempo um truque ao não usar luvas. No domingo, dia 17, empatado na liderança com Patrick Cantlay, ele mergulhou as mãos na água gelada de um refrigerador o máximo que pôde e depois as secou rapidamente.

“Isso literalmente os impede de suar por um tempo”, disse Glover.

E isso não fez nada para esfriá-lo. Glover venceu o FedEx St. Jude Championship, seu segundo título em duas semanas, desta vez acertando três grandes putts – um deles para bogey – nas costas nove, fechando com 1 abaixo de 69 e depois derrotando Cantlay em um playoff com qual foi a tacada mais importante.

Sua tacada inicial no buraco 18 do playoff encontrou terra firme. Cantlay não. Glover venceu com um par para estender uma corrida incrível. Há apenas 10 dias, ele começou a pós-temporada do PGA Tour em 112º lugar na FedEx Cup – 119º lugar no ranking mundial – e esperava um final de temporada mais cedo.

Ele venceu o Wyndham Championship para chegar aos playoffs da FedEx Cup. Ele venceu o TPC Southwind e agora já garantiu uma vaga no Tour Championship. Ele é o nº 30 do mundo. Ele ganhou pouco menos de US $ 5 milhões em duas semanas. Glover comemorou com sua esposa, que imediatamente o abraçou após a segunda vitória consecutiva no PGA Tour.

Lucas Glover quer fazer três seguidas

A Ryder Cup está no horizonte? Glover teria que vencer o BMW Championship na próxima semana para entrar na equipe. Caso contrário, ele se sentia digno de uma escolha.

“Jogo golfe muito bem e acho que seria muito bom na sala do time e seria um bom parceiro”, disse ele. “Então, sim, absolutamente eu faria.”

Nem mesmo Glover poderia imaginar isso há menos de três meses, quando pensou que os latidos ficariam com ele para sempre, levando a uma mudança para um taco longo que deve parecer uma varinha de condão nos dias de hoje.

“Se você tivesse me dito isso três meses atrás, eu diria que você é louco”, disse ele “Mas, ao mesmo tempo, se você me perguntasse legitimamente se eu achava que era capaz, eu diria que sim, mesmo assim. É apenas uma daquelas formas tristes que os atletas estão programados. Sempre acreditamos em nós mesmos, não importa o quão ruim seja.

Lucas Glover acerta um putt par de 20 pés

A crença estava no auge nas costas nove. Glover fez um par putt de 20 pés no dia 13, um bogey putt de 30 pés no par 3 14 depois de uma tacada inicial na água e um par putt de 12 pés no dia 17 para ficar empatado com Cantlay, que tinha terminou sua soberba rodada de 64 e estava assistindo na TV.

O playoff efetivamente terminou com um tiro. Cantlay acertou 3-wood que estava a cerca de trinta centímetros de ser perfeito. Em vez disso, pulou pela margem e caiu na água. Glover encontrou o fairway com seu 3-wood e dois putts para o par.

Cantlay caiu de pênalti e seu putt par de 20 pés simplesmente deslizou pela borda direita.

“Apenas enganchei a bola um pouco demais no tee”, disse Cantlay. “Tiro ruim, obviamente, e pagou o preço.”

Lucas Glover faz história

Glover se torna apenas o terceiro jogador na casa dos 40 anos a vencer semanas consecutivas no PGA Tour nos últimos 25 anos, juntando-se a Kenny Perry (2003) e Vijay Singh, que fez isso três vezes, mais recentemente nos playoffs da FedEx Cup Em 2008.

“Se você está lutando contra alguma coisa ou jogando muito bem, você apenas trabalha duro. Você nunca sabe quando pode virar”, disse Glover. “E mudou muito rapidamente para mim.”

A maior luta foi na defesa, quando alguns dos melhores do jogo se alinharam tentando pegá-lo – Cantlay e Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Jordan Spieth e Max Homa.

Cantlay jogou de forma soberba na defesa nove, começando com um chip-in no 10º buraco e dando a si mesmo um birdie em praticamente todos os buracos depois disso. Glover parecia estar nas cordas e caiu brevemente um tiro para trás. Mas poderia ter sido muito pior se não fosse por aqueles putts.

“Cheguei a um ponto lá no meio da defesa, onde era meio que sobreviver e tentar me dar o máximo de chances possível”, disse Glover. “Isso nos manteve no jogo.”

Rory McIlroy empata em terceiro

McIlroy fez birdie no último buraco para 65 e empatou em terceiro com Fleetwood (68), que teve uma chance de birdie no dia 18 para entrar no playoff.

Spieth esteve perto a maior parte do caminho até acertar duas vezes na água nos últimos quatro buracos. Ele acertou 70 e se juntou a um grande grupo empatado em sexto. Spieth só passou para o 27º lugar na FedEx Cup com os últimos erros, e agora terá que ganhar seu caminho para o Tour Championship na próxima semana.

Cameron Davis e Hideki Matsuyama chegaram ao top 50 da FedEx Cup. Isso os coloca no Campeonato BMW na próxima semana e garante a eles uma vaga nos eventos de assinatura de $ 20 milhões no próximo ano.

Davis fechou com um 67 bogey-free. Matsuyama, que chegou ao Tour Championship em cada um de seus nove anos no PGA Tour, surpreendentemente tem uma chance de estender a seqüência.

Matsuyama sabia o que tinha que fazer

Ele estava em 57º lugar na FedEx Cup e empatou em 38º indo para a rodada final no TPC Southwind, ainda apenas 2 abaixo em sua rodada após um birdie no 15º. E então veio um atraso de tempestade de 90 minutos.

“Eu olhei e vi o que precisava fazer nos três buracos finais. Eu sabia que tinha que fazer birdie em todos eles”, disse Matsuyama.

Ele acertou 6 de ferro a 10 pés para o Eagle no par 5 16º. Ele acertou um birdie putt de 12 pés no dia 17. E então ele fez um soberbo sobe e desce atrás do 18º green para um par e um 65.

Isso foi o suficiente para quebrar o top 50 e mandá-lo para Chicago.