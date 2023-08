Lugar dos Yankees caindo Anthony Rizzo em IL – estava atrasado?

Ianques de Nova Iorque primeira base Antonio Rizzo começou o 2023 MLB temporada em uma lágrima. Em 53 jogos, Rizzo estava atingindo mais de 0,300 e estava a caminho de sua sexta temporada de 30 home runs na carreira. Mas então, suas estatísticas despencaram – e o Yankees caiu para o último lugar no Liga Americana Leste.

Na quinta-feira, o Yankees colocou Rizzo na lista de lesionados com o que foi chamado de “provável concussão” – e alguns estão vinculando a lesão do jogador de 33 anos e a longa queda a uma colisão com padres de san diego estrela Fernando Tatis Jr. em maio.

O incidente de Tatis

O Yankees e Pais jogou uma série em Estádio Yankee no final de maio. No jogo final da série em 28 de maio, tatis estava correndo de volta para a primeira base para evitar uma pickoff, e Rizzocabeça de colidiu com o quadril da estrela do Padres.

Desde então, Rizzo tem lutado muito na base. Ele atingiu menos de 0,200 e acertou apenas um home run.

“Eu não perco constantemente esses arremessos em que tenho acertado e perdido – realmente apenas falhando descaradamente, grande momento, nem chegando perto”, disse Rizzo na quinta-feira. “Não posso definir quando isso aconteceu, mas nos últimos dias, expressei um pouco mais.”

Sintomas relativos a Rizzo

O Yankees deu Rizzo um teste de comprometimento cognitivo devido ao seu alongamento brusco na placa e no campo. Os resultados pareciam reforçar a teoria que o antigo Chicago Cubs A estrela está jogando com uma concussão há mais de dois meses.

O tempo de reação de Rizzo foi pior do que antes e, às vezes, ele nem conseguia se lembrar de quantos eliminados havia enquanto jogava na primeira base.

“(O teste) voltou dizendo que estou me movendo muito mais devagar do que o tempo de reação de uma pessoa normal, e isso é definitivamente alarmante, especialmente para o que fazemos para viver”, disse ele.

As lutas influenciadas por lesões de Rizzo refletem as de sua equipe. O Yankees ainda está em último lugar na divisão, e o Bronx Bombers não terminou uma temporada lá desde 1990. No entanto, o liga americana as classificações estão muito apertadas – e embora os Yankees não estivessem muito ativos antes do prazo de negociação da MLB nesta semana, uma sequência de vitórias pode levar ao ianques apague o déficit de 2,5 jogos que os separa de uma vaga de curinga.