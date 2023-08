Luis Enrique pensa em deixar o PSG!

Tele MBA crise pode levar metade PSG pela tempestade. Fica evidente o constante aparecimento de notícias que desprestigiam a imagem de Mbapp. Ou decisões de irritar o jogador e picá-lo. Por exemplo, o de não levá-lo na turnê pelo Japão como se fosse um membro descartado do clube. São vazamentos ou decisões que buscam irritar o jogador e provocar uma reação que move a árvore para o que o PSG quer: que haja uma venda e ganhe dinheiro neste verão.

Quando Luis Henrique viu hoje uma notícia do Le Parisien em que questiona a continuidade de Luis Campos, quem o contratou para o PSG e com quem está construindo de mãos dadas um time de jogadores e não um álbum de figurinhas. O treinador asturiano fez cara de emoji ojipltico e entrou em modo desajeitado.

Luís Campos MBA tem uma relação pessoal e profissional que vem desde a passagem pelo Mônaco, quando um técnico de juniores quis expulsar Mbapp e Luis Campos expulsou o técnico. Tanto que Florentino Perez recorreu a Luis Campos para tentar convencer o jogador do passado a escolher o Real Madrid para o seu futuro. No entanto, Kilian optou por renovar no PSG e depois Al-Khelaifi contratou Luis Campos como Diretor Desportivo não oficial, na figura de Consultor Desportivo Externo, mas ao que tudo indica. louis campos está dentro do PSG e é uma figura chave em seu organograma com contato diário na tomada de decisões com o presidente Al-Khelaifi. Além disso, o Catar tomou a decisão de eliminar as duas cabeças do clube na área técnica. Antero Henrique ficou do passado e a ele se juntou a chegada de Luís Campos. Dois Diretores Desportivos num só clube. Dois galos em uma caneta. Isso acabou com Antero Henrique fora do PSG e nomeado Diretor da Liga Qatari.

O ambiente

O fato é que Luis Henrique está a receber insinuações com a ideia de que se Mbapp não aceitar ser vendido este verão, pode não poder contar com ele desportivamente no 23/24 por decisão do clube, que terão de compensar, mas que a realidade seria um harakiri esportivo. Resta saber se os catarianos, feridos em seu orgulho, finalmente tomariam uma decisão de tamanha repercussão mundial. E com um alto custo de imagem, seja pelo ridículo, seja pela demonstração de força que com o Qatar não hesita. Mas Luis Enrique, já tendo visto o que aconteceu ao tirá-lo do avião da turnê para o Japão, cheira que pode ser uma possibilidade.

Se a todo esse coquetel acrescentarmos que seu braço direito e adjunto Rafel Pol está considerando a possibilidade de não continuar no PSG por um problema pessoal, o resultado final é que o MBA crise ou se fosse verdade a possível saída de Luis Campos, Luis Enrique poderia ser o próximo a deixar o clube parisiense. Ou seja, o horizonte que Luis Enrique vislumbraria poucos dias antes do início da Liga 1 seria: que seu validador Luis Campos não esteja, que tenha mas não tenha Mbapp, que não possam assinar porque não houve a economia de Mbapp e renda para sua partida e que seu braço direito Rafel Pol está saindo.

A reação em cadeia a todas as decisões e vazamentos que estão ocorrendo por causa da crise do Mbapp, já atinge Luis Henrique a este ponto para considerar se ele deve continuar naquele vulcão.

E todos nós sabemos que Luis Henrique é gatilho curto e tem um olhar muito especial para a vida por causa de suas experiências.