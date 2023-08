Luka Doncic atinge um recorde de triplo-duplo e a Eslovênia se classifica para a segunda fase da Copa do Mundo da Fiba

Estrela da NBA Luka Doncic acertou um triplo-duplo na vitória da Eslovênia sobre a Geórgia por 88 a 67, garantindo essencialmente sua vaga na segunda rodada da Copa do Mundo da Fiba.

Ele acumulou 34 pontos, 10 rebotes e 6 assistências para registrar o primeiro triplo-duplo da história da Copa do Mundo.

O 4x NBA All-Star não mostrou piedade de seus rivais europeus ao marcar os primeiros 10 pontos de seu time em cinco minutos, mais rápido do que Geórgia até conseguiu marcar um ponto no jogo. Apesar da partida elétrica, Eslovênia no final do primeiro quarto por um ponto como Doncic sofria falta constantemente.

O Dallas Mavericks o armador descansou no segundo quarto e a Eslovênia conseguiu se recuperar em sua ausência como Codorna Klemen registrou sete pontos nos quatro minutos de descanso concedidos a Doncic. Os eslovenos lideraram por 45-33 no intervalo.

Apesar de uma recuperação inicial da Geórgia na segunda metade do jogo, a escolha da primeira rodada do draft de 2018 marcaria 13 pontos extras para inspirar seu país a vencer o jogo por 88-67, permitindo Doncic para fazer sua primeira aparição na segunda fase da Copa do Mundo de sua carreira.

Doncic tenta passar pela defesa de ShengeliaLAPRESSE

Apesar da derrota, a Geórgia deverá passar

Geórgia entrou na disputa sabendo que uma vitória os garantiria a classificação e, embora isso não tenha acontecido, eles deveriam conseguir passar de qualquer maneira.

Eslovênia Vai hospedar cabo Verdea equipe que pode ultrapassar Geórgiae são os favoritos para vencer o país que faz sua primeira participação em uma Copa do Mundo de sua história.

Tobey enterra o aro sem que Sanadze consiga impedi-lo.LAPRESSE

Cabo Verde derrotou a Venezuela na segunda-feira por 81-75 para criar uma oportunidade de avançar no seu torneio de estreia, mas tem um grande trabalho a fazer contra uma equipa da Eslovénia liderada por Doncic que venceu os dois jogos de abertura por pelo menos 15 pontos.

Embora fosse uma história incrível para a nação insular se qualificar, Geórgia esperamos que o país com uma população inferior a 562.000 habitantes precise esperar até o próximo torneio antes de fazer história novamente.

A partida está marcada para acontecer no dia 30 de agosto.