Luke Rockhold enfrentará o astro do grappling Craig Jones em competição de jiu-jitsu brasileiro

Luke Rockhold tem mais um duro teste pela frente fora do MMA.

O ex-campeão dos médios do UFC está programado para enfrentar a estrela do grappling Craig Jones em uma competição de jiu-jitsu brasileiro no evento Israel Fight Night em Jerusalém em 21 de setembro. Jones anunciou a luta via Instagram.

Jones escreveu:

Nunca na história dos esportes de combate, peças de 2 centavos desse calibre travaram chifres. Muitas vezes me disseram que preciso de Jesus em minha vida, que oportunidade de ir a Jerusalém em busca dele.

As regras exatas do concurso ainda serão anunciadas.

Rockhold se aposentou das competições de MMA após uma derrota para Paulo Costa no UFC 278 em agosto do ano passado, seu terceiro revés consecutivo, e posteriormente assinou um contrato para lutar contra Mike Perry no BKFC 41 em abril seguinte. Perry derrotou Rockhold por nocaute técnico em uma luta brutal que viu Rockhold perder um dente durante a ação.

A luta com Jones marca o retorno de Rockhold à competição de grappling. Ele lutou contra o companheiro de equipe de Jones, Nick Rodriguez, em um evento Polaris em 2019, onde perdeu por decisão.

O australiano Jones é considerado um dos melhores praticantes de Jiu-Jitsu do mundo. Ele trabalhou com vários lutadores de ponta e atualmente é o treinador de grappling dos campeões do UFC Alexander Volkanovski e Israel Adesanya.

Israel Fight Night 1 apresenta vários outros ex-lutadores do UFC em ação, incluindo Noad Lahat, Albert Morales e Johnny Case.