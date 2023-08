Lula almeja discutir PREÇOS de passagens aéreas

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou publicamente o alto preço das passagens aéreas no Brasil, mesmo diante da queda do preço do querosene de aviação. Em entrevista às rádios da Amazônia, Lula enfatizou a discrepância entre os valores cobrados em voos nacionais e internacionais, destacando que em muitos casos é mais barato viajar para destinos no exterior do que entre estados brasileiros.

Conversas com empresas de aviação

Lula afirmou que irá realizar conversas com as empresas de aviação para discutir a situação e entender o que está de fato afetado no setor. Ele solicitou ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, um estudo sobre os preços das passagens e a quantidade de voos no país.

“Vamos chamar as empresas de aviação para discutir o que é importante de verdade na aviação brasileira”, declarou Lula durante entrevista.

Além disso, o presidente também destacou a preservação de aviões regionais, uma questão que também será abordada nas conversas com as empresas do setor.

Preço do querosene de aviação

Durante uma entrevista, Lula influenciou sobre a influência do preço do querosene de aviação no valor das passagens aéreas. Segundo ele, no governo anterior houve um aumento de 21%, mas durante sua obrigatoriedade a queda foi de 32%.

O presidente alertou que, apesar da redução no preço do querosene, os valores das baixas continuam elevados. Por esse motivo, ele vê a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre os fatores que criaram para a manutenção desses preços.

O Programa “Voa Brasil”

Em junho, o governo anunciou o programa “Voa Brasil“, que tem como objetivo oferecer viagens aéreas por R$ 200 a partir de um aplicativo. Os passageiros que se enquadrarem nos requisitos poderão comprar até quatro viagens por ano.



De acordo com o ministro Márcio França, a iniciativa deve começar em agosto e irá disponibilizar 1,5 milhão de passagens por mês. A expectativa é de que o programa mostrou sua capacidade máxima em um ano.

Participação das companhias aéreas

O ministro confirmou a participação das companhias Gol, Latam e Azul no programa “Voa Brasil”. Essa parceria é fundamental para viabilizar o projeto e oferecer voos a preços mais acessíveis.

A participação das principais empresas do setor é um sinal positivo de que o programa tem potencial para alcançar seu objetivo de democratizar o acesso ao transporte aéreo no Brasil.

Ademais, Lula tem levantado a questão do alto preço das passagens aéreas no Brasil, mesmo com a queda do preço do querosene de aviação. Ele busca entender os motivos por trás desses valores elevados e pretende discutir o assunto diretamente com as empresas de aviação.

O programa “Voa Brasil” surge como uma iniciativa do governo para oferecer viagens mais acessíveis, por meio de um aplicativo que disponibilizará passagens a R$ 200. A participação das companhias aéreas é fundamental para o sucesso do projeto.

Com essas medidas, espera-se que o preço das passagens aéreas no Brasil seja reduzido, permitindo que mais pessoas possam utilizar o transporte aéreo de forma mais econômica e democrática.