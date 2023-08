LULA bate o martelo e confirma NOVA MOEDA no Brasil; veja qual

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou durante sua visita a Joanesburgo, na África do Sul, a intenção de adotar uma nova moeda para as relações comerciais entre os países que compõem o BRICS. Essa informação foi divulgada à imprensa na última quinta-feira (24). Os países participantes do bloco são o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A nova Moeda e seu funcionamento

A proposta da nova moeda tem como objetivo facilitar as transações econômicas entre os países do BRICS. Essa moeda se tornará única entre os membros do grupo, mas é importante ressaltar que ela não substituirá o real e ainda não está em vigor. De acordo com Lula, os países do BRICS estudarão a proposta, e novas discussões serão realizadas na próxima cúpula do bloco.

A ideia de promover uma nova moeda para as relações comerciais já foi debatida em outras reuniões da cúpula. O presidente Lula defende que essa iniciativa visa substituir o dólar americano, ampliando as opções de pagamento e reduzindo as vulnerabilidades dos países membros do BRICS.

Reações às declarações de Lula

As declarações de Lula sobre a criação da nova moeda foram alvo de críticas do embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon. Segundo ele, o dólar não é uma moeda global porque os EUA a impuseram, mas sim devido ao poder da economia americana e ao papel que essa economia desempenha no sistema financeiro e na ordem econômica global.

O embaixador ainda questionou qual moeda os países do BRICS adotarão, afirmando que se o Brasil, a China ou os demais países quiserem substituir o dólar, eles poderiam tentar, mas é importante lembrar que o dólar americano tem sido o principal mecanismo de reserva de valor em nível global ao longo de várias décadas.

O potencial da nova Moeda para o BRICS

A criação de uma nova moeda para as transações comerciais e de investimento entre os países do BRICS pode trazer diversos benefícios e oportunidades. Ao se desvincularem do dólar, os países membros teriam maior autonomia na condução de suas políticas monetárias e cambiais, reduzindo sua exposição a flutuações e instabilidades causadas por fatores externos.



Além disso, a adoção de uma moeda própria fortaleceria a cooperação econômica entre os países do BRICS e poderia estimular o comércio e os investimentos dentro do bloco. A criação de uma nova moeda também poderia incentivar a diversificação das reservas internacionais dos países do BRICS, reduzindo sua dependência do dólar e aumentando sua influência no cenário econômico global.

Desafios e Considerações

Apesar do potencial benefício, a criação de uma nova moeda para os países do BRICS também apresenta desafios e considerações importantes. Um dos principais desafios seria o estabelecimento de um sistema confiável e eficiente para a operação da moeda, incluindo questões relacionadas à regulamentação, segurança e estabilidade do mercado.

Além disso, é fundamental que os países do c estejam alinhados em relação às políticas econômicas e monetárias, bem como em termos de transparência e governança. A criação de uma nova moeda requer uma coordenação e cooperação estreita entre os países membros, garantindo que todos os envolvidos estejam comprometidos com os princípios e objetivos do bloco.

O caminho a seguir

A proposta de criação de uma nova moeda para os países do BRICS ainda está em estágio inicial e requer discussões mais aprofundadas. Os próximos passos incluem a realização de reuniões e negociações entre os países membros, com o objetivo de definir os detalhes operacionais e estabelecer um cronograma para a implementação da moeda.

É importante ressaltar que a criação de uma nova moeda para o BRICS não é uma tarefa simples e envolve desafios complexos. No entanto, se bem planejada e executada, essa iniciativa pode fortalecer a cooperação econômica entre os países do bloco e aumentar sua influência no cenário global.

Ademais, a proposta de criação de uma nova moeda para os países do BRICS, anunciada por Lula durante sua visita à África do Sul, busca promover a autonomia e a cooperação econômica entre os membros do bloco. Embora ainda esteja em estágio inicial, essa iniciativa pode trazer benefícios significativos, desde que os desafios e considerações sejam adequadamente abordados.

O caminho a seguir inclui discussões mais aprofundadas entre os países membros, visando estabelecer um sistema confiável e eficiente para a operação da moeda. Com uma coordenação adequada e um compromisso mútuo, a criação de uma nova moeda para os países do BRICS pode fortalecer a posição do bloco no cenário econômico global e abrir novas oportunidades para o comércio e os investimentos.