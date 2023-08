Lula bate o martelo e sanciona novo salário mínimo e mudança no IMPOSTO DE RENDA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou recentemente uma importante alteração na tabela do Imposto de Renda (IR), cumprindo mais uma promessa de campanha. Essa mudança traz uma nova faixa de isenção para pessoas físicas com renda mensal de até dois salários mínimos. Anteriormente, a isenção estava congelada em R$ 1.903,98 desde 2015. Essa medida busca proporcionar um alívio financeiro para os contribuintes de menor renda, reduzindo a carga tributária sobre eles.

A sanção dessa alteração na tabela do Imposto de Renda foi acompanhada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em meio às negociações para uma reforma ministerial. A medida também foi aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada, às vésperas de perder sua validade. A representação do Senado foi feita por Veneziano Vital do Rego, uma vez que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, estava em viagem a São Paulo.

Além dessa alteração na tabela do Imposto de Renda, o presidente Lula enviou ao Congresso uma medida provisória com o objetivo de cobrar, duas vezes ao ano, entre 15% e 20% dos rendimentos dos fundos de “super-ricos”. Essa iniciativa visa aumentar a arrecadação do governo e está estimada em R$ 24 bilhões para o período de 2023 a 2026.

Outra medida proposta por Lula é a tributação das aplicações de brasileiros no exterior em paraísos fiscais, conhecidos como offshores e trusts. Atualmente, essa tributação ocorre apenas quando o dinheiro é resgatado e enviado ao Brasil. Com essa proposta, o governo busca aproximar o sistema tributário brasileiro das práticas adotadas pelos países da OCDE e de outros vizinhos mais desenvolvidos, estabelecendo um sistema mais justo e alinhado com a justiça social.

Aumento do salário mínimo

Além das mudanças na tabela do Imposto de Renda, a sanção de Lula também reinstaura a política de valorização anual do salário mínimo, que estava vigente até 2015. Essa política consiste em reajustar o valor do salário mínimo de acordo com a inflação do ano anterior, garantindo um aumento real para os trabalhadores. Essa medida é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda e para a redução das desigualdades sociais.

O cálculo para o reajuste do salário mínimo passa a considerar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, acrescido do percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Essa fórmula busca garantir que o salário mínimo acompanhe o aumento dos preços e também leve em conta o crescimento econômico do país. Isso é importante para que os trabalhadores tenham um poder de compra cada vez maior e contribuam para o desenvolvimento da economia nacional.

Reforma ministerial em pauta

A sanção das alterações na tabela do Imposto de Renda e a busca por uma reforma ministerial são temas de grande relevância no cenário político atual. A presença de Lula ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, durante as negociações para a reforma ministerial mostra a importância que o governo atribui a esse processo. A reforma ministerial tem como objetivo realinhar as pastas e cargos do governo, buscando uma melhor eficiência na execução das políticas públicas e uma maior governabilidade.



A aprovação das medidas propostas por Lula no Congresso Nacional reflete a capacidade do governo em articular e negociar com os parlamentares. Essa aprovação é fundamental para que as mudanças sejam efetivadas e para que os benefícios cheguem à população. A participação ativa do presidente na discussão e aprovação dessas medidas demonstra seu compromisso em promover mudanças significativas que impactem positivamente a vida dos brasileiros.

Redução das desigualdades

A sanção das alterações na tabela do Imposto de Renda e a busca por uma reforma ministerial são passos importantes para o governo de Lula. Essas medidas visam proporcionar um alívio financeiro para os contribuintes de menor renda, promover uma maior justiça social e realinhar as pastas e cargos do governo para uma melhor eficiência na execução das políticas públicas.

É necessário destacar o papel do Congresso Nacional na aprovação dessas medidas e a importância da participação do presidente nas negociações e discussões políticas. A capacidade de articular e negociar é fundamental para que as propostas sejam aprovadas e implementadas de forma efetiva.

Com essas mudanças, espera-se que o sistema tributário brasileiro se aproxime das melhores práticas internacionais e que o salário mínimo continue sendo valorizado, garantindo um aumento real para os trabalhadores e contribuindo para a redução das desigualdades sociais.

O governo de Lula busca, assim, promover mudanças significativas e construir um país mais justo e igualitário, onde todos tenham oportunidades e condições de prosperar. Resta acompanhar a implementação dessas medidas e avaliar seus impactos na sociedade brasileira.