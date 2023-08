Lula confirma mudanças e tira dúvidas

Chegou o tão esperado dia! Começam hoje, dia 18, os pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de agosto. A Caixa Econômica Federal realiza os depósitos levando em consideração a numeração final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, seguindo o que consta no calendário oficial divulgado pelo governo.

Lembre-se que pagamentos programados para segunda-feira podem ser antecipados, dependendo das circunstâncias, e que governo está adotando medidas para atender grupos em regiões afetadas por desastres ambientais, antecipando alguns pagamentos para hoje.

Neste artigo você terá acesso, além do calendário completo de pagamento, ao andamento de assuntos que que vêm gerando muitos questionamentos entre os beneficiários do programa de assistência social, que são: o décimo terceiro do Bolsa Família, a volta do empréstimo consignado e um possível aumento nos valores concedidos pelo governo nos próximos meses. Não fique de fora!

Bolsa Família de agosto: informações importantes

Veja o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto – podendo ser antecipado para dia 19

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto – podendo ser antecipado para dia 26

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

É válido ressaltar que os valores são depositados no Caixa TEM, sendo possível movimentá-los pelo próprio aplicativo, e também realizar o saque do dinheiro nas agências da Caixa ou nas lotéricas.

Décimo terceiro do Bolsa Família

Desde que foi anunciado para a população brasileira, o programa Bolsa Família passou por inúmeras modificações. Por conta disso, muitos beneficiários possuem dúvidas acerca de temas específicos que ainda não foram divulgados pelo governo. Um desses temas é o décimo terceiro do Bolsa Família. Afinal, os beneficiários do programa terão direito ao abono natalino em 2023?



A notícia divulgada pelo site do G1 é de que o governo não retornará com o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família. No dia 3 de março de 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) informou que o Governo Federal não fará novamente o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família, sendo assim, não existem previsões para que este benefício seja concedido.

Na matéria, foi dito que o abono foi concedido apenas durante um ano, como promessa de campanha. É importante salientar que o Bolsa Família é um programa de assistência social e complemento de renda, sendo assim, a vinculação do décimo terceiro não se justifica.

No entanto, os beneficiários que moram em Pernambuco receberam o décimo terceiro do Bolsa Família em junho. Por que existe essa diferença entre os estados?

De fato, foi liberado em junho deste ano o valor de R$ 150,00 aos beneficiários do programa Bolsa Família no estado de Pernambuco.

Mas este valor se refere ao pagamento de um programa estadual, e não tem relação com o Governo Federal. Por este motivo, somente o estado de Pernambuco concedeu o abono em 2023. Entendido?

Bolsa Família e o empréstimo consignado

Em julho, foi noticiado que o Supremo Tribunal Federal (STF) conseguiu a maioria dos votos para aprovar a realização de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais. No entanto, o julgamento foi interrompido a pedido do Ministro Alexandre de Moraes, que solicitou mais tempo para examinar o caso em detalhe. A data para a continuação da análise ainda não foi definida.

Portanto, até o presente momento ainda não foi confirmado o retorno da modalidade consignada para os beneficiários de programas sociais, incluindo o Bolsa Família

Em breve, a análise voltará a ser realizada por parte dos ministros do STF.

Aumento do Bolsa Família?

Muitos estão falando sobre um possível aumento no programa Bolsa Família em 2024. Será mesmo que o presidente Lula já bateu o martelo sobre essa novidade nos valores?

Segundo o que foi noticiado no portal O Globo, o governo Lula está considerando um reajuste de até 4% nos benefícios do Bolsa Família, acertado a partir de março de 2024. As discussões acontecem agora, porque este valor precisa constar na proposta de orçamento de 2024, que será enviada pelo governo ao Congresso no dia 31 de agosto.

Atualmente, o benefício médio é de aproximadamente R$ 683. A expectativa é que o reajuste, se confirmado, leve este valor para R$ 710.

Março é a data escolhida para um eventual reajuste, porque foi quando, neste ano, o governo Lula anunciou este programa. Mas este tópico ainda está sendo analisado, e o governo ainda não confirmou que, de fato, este aumento será efetivado em 2024. Logo, a pasta se pronunciará oficialmente sobre o tema.

Ministro esclarece questão envolvendo o Bolsa Família

Recentemente, uma notícia viralizou nas redes sociais falando a respeito dos valores pagos aos beneficiários do Bolsa Família em agosto. Além disso, a notícia alegava que as mães que são chefes de família deixariam de receber o benefício.

Wellington Dias, ministro do MDS, manifestou-se sobre isso. Vejam só o que foi dito por ele em postagem:

“É mentira que os beneficiários do Bolsa Família vão receber R$ 7.100,00 ou que mães chefes de família foram proibidas pelo governo de receber o benefício. Duas notícias falsas que viralizaram nas redes sociais e que prejudicam principalmente os que mais precisam,” postou o ministro na rede social Threads.

Segundo o ministro, os valores continuam sendo os mesmos e as mães solteiras chefes de família continuam sim tendo direito ao recebimento do benefício, diferente do que está sendo divulgado por aí. É importante esclarecer esses pontos para evitar desinformação.

Integração entre dados: avanço para o Cadastro Único

O MDS também anunciou recentemente o início da integração entre o Cadastro Único e o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). A medida representa um avanço na qualificação das informações presentes no Cadúnico, em que as famílias terão as suas pendências na averiguação cadastral de renda regularizadas automaticamente, evitando a necessidade de deslocamento ao CRAS.

Isso significa que qualquer alteração de renda nos últimos 12 meses será automaticamente atualizada no Cadastro Único, a partir da incorporação dos dados do CNIS. Isso facilita o processo, tornando-o mais preciso e menos burocrático para as famílias.

Todavia, dados importantes, como endereço, telefones para contato, nascimentos ou óbitos na família não serão automaticamente atualizados. Isso significa que se houver alterações nesses campos, também será necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento do Cadastro Único, ou no CRAS, para realizar a atualização.