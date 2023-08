Lula conversa com presidente dos EUA sobre preservação ambiental e mercado de trabalho (Confira!)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou na última quarta-feira (16/08) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante 30 minutos. Todavia, os dois discutiram diversos assuntos, como o combate às mudanças climáticas através da preservação ambiental e a Cúpula da Amazônia realizada no início do mês.

Analogamente, Lula e Biden também conversaram sobre o mercado de trabalho e uma iniciativa conjunta entre o Brasil e os EUA neste sentido. Depois da conversa, o presidente do Brasil falou nas redes sociais que manifestou solidariedade às vítimas de um incêndio que aconteceu no Havaí, considerado o pior da história.

Ademais, em relação à preservação ambiental, Lula afirmou que “é de suma importância, avançar seriamente no debate sobre as mudanças climáticas”. O presidente brasileiro também citou a Cúpula da Amazônia, apresentando detalhes sobre o debate realizado entre as nações que possuem territórios na floresta.

Desse modo, o Palácio do Planalto diz que Joe Biden realçou a importância de o Brasil e os Estados Unidos firmarem uma parceria forte, considerando que o nosso país possui um grande papel mundial relacionado à preservação ambiental. Os presidentes ainda conversaram sobre o tema do “trabalho decente”.

Lula e Biden

Durante a conversa por telefone, Lula e Biden falaram sobre suas reuniões anteriores onde discutiram o tema do trabalho decente. Dessa maneira, os dois presidentes se encontraram em fevereiro de 2023, e devem se reunir novamente, no mês de setembro, na abertura da Assembléia Geral das Nações Unidas.

De modo tradicional, é o representante brasilero quem abre os debates dos chefes de estado e dos governantes participantes da assembleia. Lula e Biden na conversa pelo telefone em relação ao mercado de trabalho, trataram do avanço da economia no século XXI, relacionada a uma iniciativa em conjunto pelos dois países.

Casa Branca

Esse projeto entre as duas nações deve ter a participação de representantes de movimentos sindicais e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), relativos à próxima Assembléia Geral das Nações Unidas. Durante a reunião dos presidentes na Casa Branca, em fevereiro, os dois presidentes defenderam a democracia.

No encontro presencial, Lula e Biden ressaltaram a importância de uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, no combate às mudanças climáticas. O Governo Federal diz que na conversa entre os dois na quarta-feira passada, Lula reforçou seu convite para que o presidente dos EUA venha ao nosso país.



Essa vinda do presidente dos Estados Unidos poderia ser marcada para o ano que vem, em 2024, em algum estado da região da Amazônia. Em síntese, espera-se que nesse encontro, as conversas sobre a preservação ambiental e uma ação conjunta dos dois países, continuem. Eles deverão considerar o assunto das mudanças climáticas.

Venezuela e Haiti

Durante a conversa por telefone entre Lula e Biden, houve uma discussão a respeito da Venezuela e do Haiti. Quem forneceu essas informações foi a Casa Branca, sendo que o presidente do Brasil não tratou do assunto nas redes sociais. Eles reforçaram a necessidade de uma comunicação ativa sobre esses dois países.

Segundo um comunicado do Palácio do Planalto,“ Biden elogiou a liderança regional e global do Brasil em clima. Ele incluiu a realização da Cúpula Amazônica e dos Diálogos Amazônicos para articular uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Além disso, haverá o combate ao desmatamento e enfrentamento das desigualdades sociais”.

Um outro assunto que foi conversado entre Lula e Biden é relacionado à Cúpula do Clima da ONU, a COP-28 e a sua preparação. aliás, há um compromisso dos Estados Unidos de solicitar ao seu Congresso, a quantia de US$ 500 milhões em um período de cinco anos para oferecer um suporte e apoio destinado ao Fundo Amazônia.

A Casa Branca também informou que os presidentes Lula e Biden falaram sobre algumas medidas sobre a concepção de uma missão diplomática com o objetivo principal de fortalecer o chamado “comércio verde”. Em suma, espera-se que ela chegue ao Brasil no mês de setembro. Ela irá fomentar investimentos em florestas, uso da terra e energia.

Em conclusão, a conversa entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, teve como foco principal a preservação ambiental. Eles falaram sobre ações em conjunto para que se combata, de uma maneira eficiente, as mudanças climáticas. O tema em questão tem sido amplamente discutido, devido a realização da Cúpula da Amazônia no início de agosto. Ao que parece, outras conversas sobre o assunto virão.