Lula promete criar novo programa para baratear passagens aéreas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai criar um novo programa de barateamento das passagens aéreas. O petista confirmou esta informação nesta terça-feira (1), ao comentar a posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil). O presidente, no entanto, evitou entrar em detalhes sobre o tema.

Lula se limitou a dizer que vai pedir um estudo ao Ministério de Portos e Aeroportos sobre o assunto. A ideia, segundo ele, é entender por que não existem voos diários entre as diferentes capitais do país. Lula também disse que falou com o novo ministro Sabino para apresentar o projeto de barateamento das passagens.

“Eu falei com o ministro (Sabino), ele vai apresentar um programa. Ele vai tomar posse ainda oficialmente agora. O que eu quero é que a gente apresente um programa para facilitar a viagem dos aposentados, dos trabalhadores, da empregada doméstica, nós temos que baratear para as pessoas poderem viajar”, disse o presidente.

“Fiz uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e pedi um estudo sobre a questão da aviação. Temos um problema que, muitas vezes, é mais barato viajar para Miami do que viajar para outro Estado do Brasil. Isso é uma loucura, eu espero esse estudo e vamos chamar as empresas de aviação para discutir o que está acontecendo”, seguiu Lula.

“Eu quero discutir com as empresas por que não tem voos regionais. Temos que garantir o direito de ir e vir. É inexplicável que não tenhamos voos diários de capital para capital”, completou.

Querosene impacta passagens

Entre outros pontos, Lula disse que as companhias não podem alegar o preço do combustível como argumento. “Sempre jogam a culpa no querosene, mas no nosso governo o preço do querosene já caiu 32%. É importante discutir a questão da passagem área para normalizar o fluxo entre os Estados”, concluiu o presidente.

Os fatos, no entanto, apontam para uma direção contrária. A Petrobras acabou de anunciar um novo reajuste de 2,3% nos preços de querosene de aviação (QAV) nas refinarias. Um cálculo feito pelo jornal Valor Econômico aponta que 13 das dez refinarias do Brasil registraram um aumento no preço do querosene neste mês de agosto.

Voa, Brasil

Vale lembrar que o governo federal já trabalha com a criação do programa Voa, Brasil. Trata-se do projeto que prevê a disponibilização de passagens aéreas por apenas R$ 200 por trecho. O anúncio foi feito pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Segundo ele, a ideia é começar o programa já neste segundo semestre.



Mas o Voa, Brasil não tem o objetivo de baratear todas as passagens do país. De acordo com o ministro, o plano é disponibilizar as passagens de R$ 200 apenas paras alguns grupos da população, como pessoas que não realizaram voos nos últimos 12 meses.

Além disso, ao menos neste primeiro momento, as passagens a R$ 200 só serão disponibilizadas para os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo França, todas as principais companhias do país já aceitaram fazer parte do projeto.

“Nós vamos criar um mecanismo novo, que é um aplicativo, que você vai digitar o seu CPF e se você não voou nos últimos 12 meses, você escreve lá: ‘eu quero ir de Brasília a Manaus’, aí vai te dar todas as opções, que é sempre por um único valor de R$ 200; R$ 200 de ida e R$ 200 de volta“, disse Márcio França ao anunciar os detalhes sobre este programa do Governo.

Vale lembrar que cada usuário vai ter direito a quatro viagens por ano dentro deste sistema. Como cada trecho conta como uma viagem, o cidadão vai ter direito a duas viagens com ida e volta por ano.