Lula quer projeto de compras governamentais para internacionalizar tecnologia; veja a decisão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como objetivo a internacionalização da tecnologia brasileira por meio de um projeto de compras governamentais. A declaração foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo. Segundo Haddad, essa medida está alinhada ao plano de transição ecológica do país, visando também o programa de neoindustrialização.

Oportunidades para a indústria brasileira

De acordo com Haddad, o Brasil possui condições favoráveis para produzir e exportar aço e alumínio verdes, certificados como sustentáveis. Ele enfatiza a importância de conciliar produção e proteção ambiental, destacando a possibilidade de um “capitalismo verde”. O ministro critica aqueles que elogiam a China sem considerar seu impacto ambiental significativo como um dos maiores poluidores globais.

Desafios do pós-capitalismo e a busca por utopias

Haddad reconhece a legitimidade dos críticos do capitalismo diante da gravidade da situação atual, mas ressalta que o desafio de propor alternativas pós-capitalistas é ainda maior do que no passado. Ele destaca a importância de estar em um partido político que acredita em utopias, mesmo que estas nunca sejam plenamente alcançadas.

Tecnologia e desenvolvimento sustentável

O desafio do “capitalismo verde”

Críticas ao capitalismo e a busca por alternativas



