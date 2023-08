LULA vai investir BILHÕES e liberar internet para todos estudantes

O Ministério das Comunicações anunciou grandes novidades nesta segunda-feira (21) em relação ao novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De acordo com a pasta, mais de 138 mil escolas públicas do ensino básico e 24 mil unidades básicas de saúde vão ter conectividade à internet até o final de 2026.

Isso quer dizer que milhões de alunos poderão se beneficiar com o acesso à internet em menos de dois anos e meio. Aliás, o governo federal vai investir, através do Ministério das Comunicações, um total de R$ 6,5 bilhões em infraestrutura para realizar esse grande feito.

Em resumo, o principal objetivo do governo Lula é levar a conexão com a internet ao maior número possível de alunos de escolas públicas. Isso deverá acontecer com a melhor tecnologia disponível, segundo a pasta, e com uma velocidade adequada aos equipamentos públicos que estão distribuídos por todo o Brasil.

Ministro defende inclusão digital em todo o Brasil

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que o governo federal está atuando para promover a inclusão digital em todo o Brasil. Ao mesmo tempo, ele citou o acesso à “telemedicina”, algo que será possível com a liberação da internet no maior número possível de unidas básicas.

“O Novo PAC é uma grande vitória para o povo brasileiro. O Ministério das Comunicações vai investir pesado para que todas as escolas públicas desse país tenham uma internet de altíssima qualidade. Todas as UBSs que estão próximas a essas escolas também serão conectadas, para que os cidadãos possam ter acesso a telemedicina e a um serviço público de melhor qualidade. Vamos promover inclusão digital e social de norte a sul do Brasil”

Como vai acontecer a inclusão digital?

O Ministério das Comunicações informou que a as escolas vão ficar conectadas com internet de alta velocidade. O sinal WI-FI alcançará todos os ambientes escolares para incrementar as aulas, permitindo aos professores o uso pedagógico de conteúdos, aplicativos e jogos didáticos disponíveis.

O governo federal também quer garantir que tudo isso beneficie as escolas que ainda não possuem energia elétrica. Nesses casos, estas unidades irão receber geradores fotovoltaicos que transformam a radiação solar em energia elétrica.



Veja os números em cada região brasileira

Segundo estimativas do Ministério das Comunicações, a região Nordeste será a maior beneficiada com o programa. Confira abaixo a quantidade de escolas que vão passar a ter internet de qualidade com as medidas anunciadas pela pasta:

Nordeste: 49.953 instituições;

49.953 instituições; Sudeste: 40.365 instituições;

40.365 instituições; Norte: 20.366 instituições;

20.366 instituições; Sul: 19.826 instituições;

19.826 instituições; Centro-Oeste: 7.845 instituições.

O Ministério das Comunicações explicou que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão próximas a essas escolas também se beneficiarão com a conectividade. Dessa forma, haverá maior eficiência na administração dos equipamentos públicos.

A pasta ainda ressaltou a possibilidade de expansão do uso de prontuários eletrônicos, contribuindo para fortalecer o Programa Nacional de Telessaúde. Assim, os pacientes poderão se consultar com especialistas que não estiverem em sua cidade.

Investimentos do governo Lula

De acordo com o Ministério das Comunicações, o governo Lula deverá investir R$ 6,4 bilhões apenas para a conectividade nas escolas. A saber, os recursos são provenientes de quatros fontes:

Leilão do 5G;

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST);

Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC);

Lei 14.172 de 2021.

Por sua vez, o governo deverá investir R$ 100 milhões para a conexão das UBSs. Nesse caso, o investimento é proveniente do Orçamento Geral da União do Ministério da Saúde.

Cabe salientar que, no geral, o eixo de inclusão digital e conectividade do Novo PAC irá investir R$ 27,9 bilhões nos seguintes pontos:

Conectividade nas escolas e unidades de saúde;

Expansão do 4G e implementação do 5G;

Construção de infovias;

Serviços postais;

TV digital.

O Novo PAC

O valor destinado à inclusão digital e conectividade é bastante expressivo. Aliás, o governo federal confirmou que o novo PAC terá um investimento total de R$ 371 bilhões que serão provenientes do orçamento da União. Em suma, o montante considera tanto as obras em ferrovias e rodovias quanto os valores destinados a uma série de outros processos.

O setor privado também terá uma importância fundamental para as ações do PAC, que vai contar com um investimento de cerca de R$ 612 bilhões. Já as estatais deverão investir R$ 343 bilhões no programa