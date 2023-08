Luta maluca com pás no Mississippi, um homem ensanguentado

Um grupo de homens do Mississippi travou uma batalha violenta com uma pá e uma prancha de madeira… deixando um dos caras encharcado de sangue.

A luta de quase 2 minutos foi capturada em vídeo e postada no Facebook… apresentando três homens se enfrentando do lado de fora de uma casa em ruínas na área perto de Jackson.

De repente, um dos outros homens bate na cabeça do cara com a prancha, fazendo-o cair no chão, com sangue escorrendo pela frente da camisa por causa de uma ferida aberta.