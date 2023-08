Lutadores e fãs reagem à morte surpresa de Bray Wyatt

Nesta quinta-feira Triple Hcujo nome verdadeiro é Paul Michael Levesque, anunciou em suas redes sociais que Rotunda de Windhamconhecido pelos fãs de luta livre como Bray Wyattfaleceu no idade de 36 anos.

Fãs e outros lutadores lamentam a perda de Bray WyattRoberto Ortega

As reações no mundo do wrestling não tardaram a chegar.

Ator e ex-lutador profissional Dwayne Johnson escreveu em suas redes sociais.

“Estou com o coração partido com a notícia de O falecimento de Bray Wyatt. Sempre tive um enorme respeito e amor por ele e pela família Rotunda. Adorei sua presença, promoções, no trabalho de ringue e na conexão com o universo WWE.”

Lutador profissional Alexis Kaufmanconhecido como Alexa Felicidade expressou seus sentimentos nas redes sociais.

“Estou em choque. Extremamente com o coração partido e sem palavras. O que posso dizer é que incrível ser humano que Windham é. Um amigo incrível e gentil. uma das mentes mais criativas que já existiu nesta terra.”

Bray Wyatt morre ‘inesperadamente’ aos 36 anosMarca English

Entretenimento de luta livre mundial apresentou suas condolências à família e amigos.

“A WWE está triste ao saber que Windham Rotunda, também conhecido como Bray Wyatt, faleceu na quinta-feira, 24 de agosto, aos 36 anos. A WWE estende suas condolências à família, amigos e fãs de Rotunda.

Wyatt, nascido em 23 de maio de 1987, tinha apenas 36 anos quando morreu.