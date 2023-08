Madden NFL 24: Por que os famosos jogos da NFL têm o nome de John Madden?

Tele enlouquece NFL A série de videogames tornou-se um marco no mundo dos jogos esportivos, cativando os entusiastas do futebol e os jogadores por décadas. Um aspecto intrigante da franquia é sua nomenclatura – por que ela é chamada de “Madden NFL” e qual é o papel dela? John Madden jogar nele?

John Madden, um ex-treinador da NFL e lendário comentarista esportivo, é o homônimo da icônica série de videogames. Sua influência no esporte e seu profundo conhecimento da estratégia de futebol fizeram dele uma escolha natural para esta honra. loucoAs contribuições de para o jogo de futebol se estenderam além do campo, já que seus comentários perspicazes e defesa apaixonada pelas nuances do esporte ressoaram com fãs e jogadores.

A decisão de nomear a série de videogames após John Madden foi uma homenagem ao seu impacto na cultura do futebol e sua capacidade de traduzir estratégias complexas em insights acessíveis. loucoO nome de tornou-se sinônimo de conhecimento e entretenimento sobre futebol, alinhando-se perfeitamente com os objetivos da série de videogames.

John Madden recebe royalties?

Uma questão que sempre surge é se John Madden recebe royalties pela série de videogames Madden NFL. A resposta é sim, mas com um toque único. O envolvimento de Madden com a franquia vai além de um simples acordo financeiro.

No início, a Electronic Arts (EA), editora dos jogos Madden NFL, assinou um contrato de licenciamento exclusivo com louco ele mesmo. Este acordo concedeu à EA os direitos de uso louconome, aparência e experiência da empresa no desenvolvimento e marketing da série de videogames. Em troca, louco recebeu uma compensação na forma de um pagamento fixo, em vez dos tradicionais royalties contínuos.

Esse arranjo permitiu que Madden tivesse um impacto significativo no desenvolvimento do jogo e mantivesse a contribuição criativa, ao mesmo tempo em que se beneficiava financeiramente.

Após sua morte, tais royalties foram pagos ao falecido John Maddenpropriedade de.

A nomeação da série de videogames Madden NFL após John Madden é uma justa homenagem à sua profunda influência no futebol. loucoA mistura única de perspicácia estratégica e comentários carismáticos fizeram dele uma figura icônica, tornando sua associação com a franquia uma escolha natural.

Embora sua propriedade receba compensação por seu envolvimento anterior, o acordo é diferente dos royalties tradicionais.