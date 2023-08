Madonna anuncia datas da turnê remarcadas antes do aniversário do marco

Fans não terá que esperar muito mais para ver Madonna de volta ao palco após o susto de saúde da cantora que a obrigou a adiar Passeio de Comemorações em Julho.

LiveNation acaba de ser anunciado quando o ídolo pop vai voltar para a estrada e é mais cedo do que você espera.

madona fará seu grande retorno em sábado, 14 de outubro no Arena O2 em Londres. Ela vai jogar um total de 4 shows consecutivos em capital da Inglaterra antes de continuar para Antuérpia, Bélgica na semana seguinte.

Datas da turnê remarcadas

O Passeio de celebraçãoque homenageia a Rainha do Pop 4 décadas de carreira na música, será retomado em Europa em Outubro com paradas ao longo Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itáliae a Holanda.

O norte-americano perna vai chutar em dezembro com 3 datas no Barclays Center do Brooklyn de 13 de dezembro para 16 de dezembro.

Infelizmente para alguns fãs, cinco datas tiveram que ser completamente canceladas devido a conflitos de agenda. Estes são: Tulsa (27 de julho), Nashville (22 de dezembro), São Francisco (15 de janeiro), Las Vegas (18 de janeiro) e Fénix (20 de janeiro).

A turnê terminará com quatro datas em Cidade do México em abril de 2024.

Aqui está uma lista de todos os novas datas que foram anunciados:

* 13 de dezembro – Brooklyn, NY – Barclays Center

* 14 de dezembro – Brooklyn, NY – Barclays Center

* 16 de dezembro – Brooklyn, NY – Barclays Center

* 18 de dezembro – Washington, DC – Capital One Arena

* 19 de dezembro – Washington, DC – Capital One Arena

* 8 de janeiro – Boston, Massachusetts – TD Garden

* 9 de janeiro – Boston, Massachusetts – TD Garden

* 11 de janeiro – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

* 12 de janeiro – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

* 15 de janeiro – Detroit, Michigan – Little Caesars Arena

* 18 de janeiro – Montreal, Canadá – Bell Centre

* 20 de janeiro – Montreal, Canadá – Bell Centre

* 22 de janeiro – Nova York, NY – Madison Square Garden

* 23 de janeiro – Nova York, NY – Madison Square Garden

* 25 de janeiro – Filadélfia, Penn. – Centro Wells Fargo

* 29 de janeiro – Nova York, NY – Madison Square Garden

* 1º de fevereiro – Chicago, Illinois – United Center

* 2 de fevereiro – Chicago, Illinois – United Center

* 5 de fevereiro – Pittsburgh, Penn. – PPG Paints Arena

* 8 de fevereiro – Cleveland, Ohio – Rocket Mortgage FieldHouse

* 13 de fevereiro – Saint Paul, Minnesota – Xcel Energy Center

* 17 de fevereiro – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

* 18 de fevereiro – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

* 21 de fevereiro – Vancouver, Canadá – Rogers Arena

* 24 de fevereiro – Sacramento, Califórnia – Golden 1 Center

* 27 de fevereiro – São Francisco, Califórnia – Chase Center

* 28 de fevereiro – São Francisco, Califórnia – Chase Center

* 1º de março – Las Vegas, Nevada – T-Mobile Arena

* 2 de março – Las Vegas, Nevada – T-Mobile Arena

* 4 de março – Los Angeles, Califórnia – Kia Forum

* 5 de março – Los Angeles, Califórnia – Kia Forum

* 7 de março – Los Angeles, Califórnia – Kia Forum

* 9 de março – Los Angeles, Califórnia – Kia Forum

* 11 de março – Los Angeles, Califórnia – Kia Forum

* 13 de março – Palm Desert, Califórnia – Acrisure Arena

* 16 de março – Phoenix, Arizona – Footprint Center

* 19 de março – Denver, Colorado – Ball Arena

* 24 de março – Dallas, Texas- American Airlines Center

* 25 de março – Dallas, Texas – American Airlines Center

* 28 de março – Houston, Texas – Toyota Center

* 29 de março – Houston, Texas – Toyota Center

* 1º de abril – Atlanta, Geórgia – State Farm Arena

* 4 de abril – Tampa, Flórida – Amalie Arena

* Abr. 6 – Miami, Flórida. – Central de caixa

* Abr. 7 – Miami, Flórida. – Central de caixa

* 14 de abril – Austin, Texas – Moody Center

* 15 de abril – Austin, Texas – Moody Center

* 20 de abril – Cidade do México – Palácio dos Esportes

* 21 de abril – Cidade do México – Palácio dos Esportes

* 23 de abril – Cidade do México – Palácio dos Esportes

* 24 de abril – Cidade do México – Palácio dos Esportes

Feliz aniversário Madona!

Madonna celebrará seu aniversário mais significativo aniversário ainda em Quarta-feira após o susto de saúde que alterou sua vida que a levou ao UTI em Julho.

O cantorque sofria de infecção bacteriana com risco de vidamanifestou-se através dela contas de mídia social como ela é grata por estar viva e bem depois do incidente.

Em recente postagem nas redes sociais, a cantora, que está se recuperando em casa em Nova Iorque disse isso “Ser capaz de mover meu corpo e dançar um pouco me faz sentir como a estrela mais sortuda do mundo!”

madona voltas 65 anos sobre 16 de agosto e está tão cheia de vida como sempre antes, tornando-a tão esperada retorno ao palco.