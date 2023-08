Mãe de Jenelle Evans a acusa de tirar remédios do filho antes do incidente de fuga

No entanto, Barbara diz que quando Jenelle recuperou a custódia de Jace, em março, Jenelle não apenas o tirou da medicação, mas também encerrou suas sessões com o behaviorista.

Jenelle nega parte da alegação de Barbara, porém, dizendo-nos: “Barbara não tem estado em contato com Jace desde segunda-feira. Cortei contato com ela há 3 semanas. Barbara não tem ideia do que está acontecendo dentro da minha casa . Jace teve uma consulta com o terapeuta hoje no zoom às 10h30 … ela nem tentou falar diretamente com Jace.