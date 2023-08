Mães chefes de família estão sendo impedidas de receber? Confira

Recentemente, circulou nas redes sociais, como o Kwai, um vídeo informando que as mães chefes de famílias estariam sendo impedidas de receber o Bolsa Família. De acordo com o vídeo, a informação seria de que o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) estaria impondo limites para este grupo.

No entanto, esta notícia se trata de uma fake news. O MDS até mesmo já se posicionou a respeito do caso e informou que as mulheres chefes de famílias fazem parte do grupo prioritário para recebimento do benefício.

Governo desmente que mães chefes de família correm risco de perder o Bolsa Família

Diante dos acontecimentos, o Governo Federal afirmou que as mães chefes de família não correm o risco de perder o benefício. Além disso, acrescentou ainda que elas fazem parte do grupo prioritário para recebimento.

No entanto, para garantir a continuidade dos recebimentos, é importante permanecer nas regras do programa. Nesse sentido, uma das principais exigências é a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

Todos os beneficiários do Bolsa Família já sabem que, para ingressar no programa, é necessário se cadastrar no CadÚnico. Porém, também é fundamental manter os seus dados sempre atualizados.

De modo geral, os inscritos devem realizar a atualização quando houver mudança em algum dado familiar, como renda e quantidade de membros. Além disso, também é necessário atualizar o cadastro a cada dois anos, mesmo quando não houver nenhuma mudança na família.

Para atualizar os seus dados, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

Quais motivos podem levar ao bloqueio do benefício?



Existem algumas situações que podem impedir os beneficiários de receberem as parcelas referente ao Bolsa Família. Geralmente, são motivos relacionados à falta de cumprimento das obrigatoriedades do programa. Confira:

Ultrapassar o limite de renda (R$ 218 per capita);

Não atualizar o CadÚnico nos últimos 2 anos;

nos últimos 2 anos; Não atualizar o cartão de vacinação;

Crianças de até 5 anos com presença escolar menor que 60%;

Estudantes entre 6 e 18 anos com presença escolar menor que 75%;

Gestantes que não fazem o pré-natal;

Responsáveis que não levam crianças de até 7 anos nos acompanhamentos nutricionais.

Pagamento do Bolsa Família e agosto é confirmado

Dessa forma, as mães chefes de família que participam do programa poderão garantir o recebimento do benefício este mês. O Governo Federal já divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família com as datas oficiais.

Os repasses ocorrem por meio da Caixa Econômica Federal, que organiza o calendário de acordo com o ultimo dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Este mês, os pagamentos terão início no dia 18, com os inscritos que possuem o NIS com final 1. Confira todas as datas:

Final de NIS 1: 18 de agosto;

Final de NIS 2: 21 de agosto;

Final de NIS 3: 22 de agosto;

Final de NIS 4: 23 de agosto;

Final de NIS 5: 24 de agosto;

Final de NIS 6: 25 de agosto;

Final de NIS 7: 28 de agosto;

Final de NIS 8: 29 de agosto;

Final de NIS 9: 30 de agosto;

Final de NIS 0: 31 de agosto.

Como fazer o saque do Bolsa Família?

Para sacar os valores, os beneficiários podem utilizar os canais que a Caixa disponibiliza para os seus clientes. Assim, é possível fazer o saque do Bolsa Família por meio dos caixas eletrônicos, agências, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Além disso, o banco também disponibiliza o aplicativo Caixa Tem, que dá acesso a conta social digital. É através dessa conta que o Governo Federal realiza o pagamento dos seus benefícios assistenciais.

PIX, transferências bancárias, pagar contas, fazer recarga de celular e acessar outros serviços disponíveis. Dessa forma, os beneficiários poderão movimentar os valores recebidos sem sair de casa, utilizando apenas o seu celular. Com o Caixa Tem , os clientes podem realizar, transferências bancárias, pagar contas, fazer recarga de celular e acessar outros serviços disponíveis.