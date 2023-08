Mães-solos estão na mira do PENTE-FINO do Governo?

Nesta sexta-feira (18), o governo federal retomou oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o dinheiro está na conta desde as primeiras horas desta manhã.

Mas mesmo depois do início dos pagamentos, o fato é que o governo federal pretende seguir com a realização do pente-fino nos próximos meses. Trata-se de um sistema que prevê uma análise mais aprofundada sobre os usuários que fazem parte do benefício social.

Este processo de pente-fino já ajudou a excluir milhares de usuários do programa desde o início deste ano. O governo federal considerou que estas pessoas não estavam mais dentro das regras exigidas para fazer parte do programa. Deste modo, eles foram excluídos do Bolsa Família.

Como já se sabe que novas exclusões deverão ocorrer, muitos dos atuais usuários do programa social temem que eles sejam os próximos excluídos. O que fazer então para escapar do pente-fino que segue sendo realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social?

Os motivos da exclusão

Não existe um motivo único para ser dispensado do Bolsa Família do governo federal. Em alguns casos, por exemplo, o cidadão pode ser excluído do programa por estar com os dados do Cadúnico desatualizados. Também há casos de pessoas que deixam o projeto devido a um suposto aumento de renda.

Tudo isso é verdade, e continuará sendo considerado no pente-fino nos próximos meses. O fato, no entanto, é que neste momento o Ministério está prestando mais atenção em dois grupos específicos de pessoas: as mães solo e as famílias unipessoais.

As mães solo são aquelas famílias em que existe uma mulher solteira cuidando sozinha de um ou mais filhos. Sem a presença do marido, estas cidadãs acabam tendo mais dificuldades para conseguir trabalhar, fazer renda e ainda cuidar das crianças em casa.



Em tese, não há nada de errado em ser uma mãe solo e receber o Bolsa Família. Segundo o Ministério, é justamente o contrário. A ideia é fazer com que o projeto atenda cada vez mais pessoas com estas características para que elas tenham os seus problemas financeiros reduzidos.

Contudo, o Ministério também está ciente de que algumas mulheres não são solteiras, residem com os seus cônjuges, e apenas se registraram com solteiras para receber o benefício. Caso a pasta descubra o erro, esta família pode ser excluída do programa, sobretudo se for descoberto que o marido tem alguma renda.

Outro caso que também está deixando o governo federal com olhos bem abertos é a situação das famílias unipessoais. Tratam-se basicamente de famílias com apenas um integrante. São pessoas que, portanto, registraram que moram sozinhas.

Assim como no caso das mães solo, também não há nada de errado em ser uma família unipessoal e receber o Bolsa Família. O Ministério, no entanto, desconfia que existem vários casos de pessoas que teriam mentido no Cadúnico apenas com o objetivo de receber valores maiores.

Parte destas supostas mentiras já teria sido descoberta pelo Ministério. Mas a pasta vem sinalizando que vai seguir com o pente-fino para encontrar outras supostas irregularidades.

Bolsa Família em agosto

Neste mês de agosto, o governo federal iniciou os pagamentos do Bolsa Família nesta sexta-feira (18). A expectativa é de que mais de 21 milhões de pessoas recebam o saldo em suas contas até o próximo dia 31. Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).