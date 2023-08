MAGAZINE LUIZA abre CENTENAS DE VAGAS de emprego por todo o Brasil

O Magazine Luiza, conhecido como Magalu, uma das principais empresas que revolucionaram o varejo brasileiro por meio da digitalização, está com um amplo processo seletivo em aberto.

Oportunidade de emprego: Magalu abre 150 vagas para atendentes de call center em SP

A companhia está oferecendo 150 vagas de emprego para atendentes de call center no seu renomado serviço de atendimento ao cliente, o Luiza Resolve. Desse modo, se está em busca de uma oportunidade de emprego nesse campo e deseja fazer parte de uma empresa inovadora, essa pode ser uma grande oportunidade.

Oportunidades de atendente de call center no Luiza Resolve

As posições em aberto para atendentes de call center no SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do Magalu são destinadas a indivíduos que possuem o desejo de encontrar soluções eficientes para as solicitações dos clientes e resolver qualquer tipo de dificuldade após a compra.

Uma habilidade crucial para essa função é a facilidade com a informática, que engloba a busca em sites, a utilização de sistemas internos e a digitação ágil. Para se candidatar a essas vagas, é necessário atender a alguns requisitos essenciais.

Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade, possuir ensino médio completo e estar disponíveis para trabalhar 6 horas por dia. A candidatura pode ser feita por meio do site oficial do Magazine Luiza, na página voltada para “carreiras”.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo para as vagas de atendente de call center ocorrerá em diversas etapas projetadas para identificar os candidatos mais adequados para o papel. A primeira etapa envolve a inscrição online, realização de testes de português, matemática e avaliação de compatibilidade cultural.



A segunda fase inclui uma dinâmica em grupo, que tem como objetivo apresentar aos candidatos o setor e a empresa, além de avaliar suas habilidades de trabalho em equipe. Os candidatos que demonstrarem interesse e estiverem em conformidade com os requisitos seguirão para a fase final da seleção, que consiste em uma entrevista individual online.

Desse modo, essa etapa oferece a oportunidade de os candidatos destacarem suas habilidades, experiências anteriores e motivação para se juntarem à equipe do Luiza Resolve.

Datas e localização

As contratações para essas vagas estão programadas para duas datas: 28 de agosto e 4 de setembro. Os selecionados terão a oportunidade de trabalhar no escritório do Magalu em Franca, uma cidade localizada no interior de São Paulo. Contudo, para obter mais informações detalhadas sobre as vagas e o processo de inscrição, os interessados devem visitar o site oficial, conforme já mencionado.

Sobre o Magalu: uma força no varejo brasileiro

O Magazine Luiza, amplamente conhecido como Magalu, é muito mais do que uma empresa de varejo. Em suma, é um ecossistema completo que engloba tanto plataformas digitais quanto presença física, tudo impulsionado pelo calor humano.

Desde maio de 2011, a empresa é listada no Novo Mercado da B3, representando a sua solidez e comprometimento com a transparência. Com uma visão voltada para o futuro, o Magalu realizou diversas aquisições nos últimos anos, consolidando a sua presença nacional.

Muitas lojas e um grande marketplace

Com mais de 1.400 lojas em 21 estados do Brasil, a empresa também administra marcas online renomadas como Netshoes, Zattini, Shoestock, Época Cosméticos e Estante Virtual. Além disso, seu marketplace é palco para milhares de vendedores e a plataforma de entrega AiQFome, juntamente com o SuperApp, atrai cerca de 38 milhões de usuários ativos.

O Magalu possui um amplo capital humano, que ultrapassa a marca de 45 mil funcionários. Além disso, sua abordagem em gestão de pessoas foi reconhecida com diversos prêmios. Assim, demonstrando o compromisso da empresa em proporcionar um ambiente de trabalho positivo e recompensador. Portanto, o Magalu é uma grande empresa para uma carreira profissional promissora.