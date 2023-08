Magazine Luiza Sofre GRANDE DERROTA e assusta seus clientes

Mesmo sendo uma das maiores empresas do setor varejista do país, o Magazine Luiza sofreu uma derrota financeira. Ao divulgar seus dados de crescimento no segundo semestre de 2023, a companhia mostrou disparidade entre o fluxo de caixa e as dívidas de curto prazo.

O valor devido pela empresa supera o montante arrecadado. E esta é a primeira vez que isso acontece desde o terceiro trimestre de 2016. Mas quais são os impactos dessas informações para seus clientes e investidores? Entenda a seguir.

Magazine Luiza e sua derrota financeira: entenda

Nesta terça-feira (15), a companhia compartilhou um panorama completo de seu desempenho financeiro no segundo trimestre de 2023. Durante esse período, a Magalu registou caixa de 8,1 bilhões de reais. Destes, cerca de 5,7 bilhões de reais foram via cartão de crédito.

E aí está o dado preocupante. Isto porque o total concreto no caixa da empresa durante esse período é de 2,5 bilhões de reais. Já as dívidas de curto prazo da Magalu, com vencimento até o fim de 2024, tem um montante total de 2,8 bilhões de reais.

Ou seja, as dívidas de curto prazo estão superando o valor que o Magalu conseguiu arrecadar. Este é um indicativo que a geração do fluxo de caixa está fraca, e de acordo com especialistas esse é um mau sinal. Até porque, caso a empresa não consiga estender os vencimentos de suas dívidas a curto prazo, pode precisar de capitalização.

Outros dados preocupantes

Em comparação ao segundo trimestre do ano passado, em 2023 as dívidas da empresa tiveram aumento de 7,6%. De acordo com representantes da Magalu, um dos motivos para o panorama negativo foram as altas taxas de juros da Selic, que hoje estão em 13,25%.

Além disso, os dados de prejuízo ajustado da companhia não são nada bons. Nos últimos três meses, a empresa teve um total de R$ 198 milhões. O valor é 77% maior em relação ao mesmo período de 2022. E o seu prejuízo líquido também faz com que a Magazine Luiza aumente sua derrota.



Isto porque no terceiro trimestre, a empresa teve R$ 301,7 milhões em prejuízo. Este valor representa uma alta anual de 123%. Por fim, sua receita líquida entre abril e junho desse ano ficou em R$ 8,57 bilhões, com alta de 0,1% com relação ao ano passado.

A Magazine Luiza e sua derrota financeira afetam o público?

De forma geral, mesmo com essas questões, a empresa não parece apresentar problemas de saúde financeira. Até porque o resultado financeiro líquido da companhia no terceiro trimestre foi de R$ 532, 1 milhões, com alta de 7,7%.

Dessa forma, pode-se concluir que, pelo menos por enquanto, a Magalu continuará firme apesar de sua derrota. Mas isso não significa que certos públicos ligados a loja não sofram com as consequências dessa queda. Nesse sentido estão, sobretudo, os investidores da empresa.

Para se ter uma ideia, desde a divulgação dos dados financeiros da Magalu, a empresa tem tido a tendência de oscilar negativamente na bolsa. Suas quedas não são grandes, mas refletem o momento mais delicado pelo qual ela passa.