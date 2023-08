Mágica de Messi ataca novamente em cobrança de falta com gol de empate, Inter Miami vence o FC Dallas por 5 a 4 na disputa de pênaltis

Lionel Messi marcou em outra cobrança de falta hipnotizante em seu terceiro jogo consecutivo de dois gols para o Inter Miami, uma contagem de empate que levou a uma vitória por 5-4 sobre FC Dallas em cobranças de pênaltis em um jogo de eliminação da Copa da Liga no domingo à noite.

O gol de Messi aos 85 minutos foi uma reminiscência do gol da vitória em sua Inter Miami estreia, tanto na cobrança de falta de fora da área nos minutos finais quanto na passagem furtiva do goleiro para o canto superior da rede.

Desta vez, o craque canhoto, foi à direita da rede e venceu o FC Dallas’ Martin Pas para a próxima trave da mesma forma que fez do lado esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o clube mexicano Cruz Azul em sua estreia no Inter Miami.

A vitória nas oitavas de final colocou o Inter Miami na Taça das Ligas quartas de final contra o vencedor na noite de segunda-feira entre Charlotte FC e Houston.

Inter Miami x FC Dallas: assista aos 8 gols no tempo regulamentar

O primeiro gol de Messi fora da Flórida pelo seu novo clube americano foi outro chute de pé esquerdo fora da área aos seis minutos, em um passe do ex-companheiro do FC Barcelona Jordi Alba. Foi inicialmente anulado em uma decisão de impedimento que foi anulada na revisão.

O sete vezes vencedor da Bola de Ouro e campeão da Copa do Mundo pela Argentina marcou em todas as quatro partidas pelo Inter Miami, com sete gols no total.

Inter Miami x FC Dallas: assista à disputa de pênaltisMarca

O FC Dallas estava na frente por 4 a 2 na de Robert Taylor gol contra aos 68 minutos, mas o Dallas fez um gol contra logo aos 80 minutos. marco farfan cabeceou na própria rede após cruzamento de Messi em cobrança de falta de fora do canto esquerdo da área.

Messi cobrou o primeiro pênalti com um chute lento no canto direito, e a diferença foi para o FC Dallas Paxton Pomykal falhando por cima do travessão na segunda tentativa. Benjamim Cremaschi, que marcou aos 65 minutos, foi o vencedor quando o Miami terminou com uma vantagem de 5–3 na disputa de pênaltis.

Messi cobrou várias cobranças de falta no segundo tempo, com cada tentativa levando todos os 19.096 torcedores de pé, a maioria deles gravando com telefones celulares.

Facundo Quignon e Bernard Kamungo marcou no primeiro tempo para o FC Dallas para apagar o déficit de 1 a 0 do gol de Messi.

Alan Velasco, um nativo da Argentina que cresceu idolatrando Messi, fez o 3-1 com uma cobrança de falta que iludiu vários zagueiros e o goleiro Drake Callender para uma vantagem de 3-1 aos 63 minutos.

Dois minutos depois, Cremaschi puxou o Inter Miami para dentro de um gol para preparar a finalização selvagem.

O segundo dos três jogos consecutivos de dois gols de Messi aconteceu no primeiro jogo de eliminação da Copa da Liga, uma vitória de 3 a 1 do Miami sobre cidade de orlando que foi atrasado em uma hora e meia por causa de uma chuva torrencial na Flórida.

A quinta partida em Texas na ilustre carreira de Messi teve uma temperatura inicial de 100 graus (38 graus Celsius) no 14º dia consecutivo de calor de três dígitos na área de Dallas.

Por causa das altas temperaturas, as equipes fizeram uma pausa no calor perto da metade de cada tempo.