Mais 100 municípios terão a faixa de 3,5 GHz disponível para ativação

O avanço da tecnologia 5G no Brasil está se mostrando cada vez mais promissor. A partir do dia 28 de agosto de 2023, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 100 municípios.

Essa decisão, tomada em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI), representa um importante passo para a expansão da tecnologia no país.

O crescimento do 5G no Brasil

Com essa nova deliberação, o total de municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações de 5G standalone chegará a 1.812. Essa é uma conquista significativa, e o trabalho de antecipação da liberação da faixa continuará nos próximos meses, acompanhando o avanço das ações da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF).

Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o GAISPI disponibiliza um painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada, assim como o planejamento aprovado pelo GAISPI para as próximas liberações. O acesso a essas informações pode ser feito através do painel de dados da Anatel.

Implantação das Redes 5G

É importante ressaltar que a liberação da faixa de 3,5 GHz não significa que as redes do 5G serão instaladas imediatamente nas localidades contempladas. A instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades dependerá do planejamento individual de cada prestadora.

Essa decisão tomada pelo GAISPI segue as diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a EAF já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.

É válido destacar que quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisará adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento junto à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

Para realizar a adaptação, é fundamental realizar o agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado, ou através do telefone de contato 0800-729-2404.

Acompanhando a Expansão do 5G

Os municípios que já tiveram a faixa de 3,5 GHz liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel, acessíveis pelos seguintes links:

Painel de Liberação e Planejamento 3,5 GHz

Painel de Estações do Serviço Móvel Pessoal

Painel de Certificação de Celulares em 5G

A Lista dos Municípios Contemplados

Confira abaixo a lista com os 100 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:

UF Município RS Água Santa RS Agudo RS Almirante Tamandare do Sul RS Alpestre RS Aratiba RS Arroio do Tigre RS Arroio Grande RS Augusto Pestana RS Barra do Rio Azul RS Barracao RS Boa Vista do Cadeado RS Boa Vista do Incra RS Bossoroca RS Cacique Doble RS Capao do Cipo RS Cerrito RS Charrua RS Chui RS Coqueiros do Sul RS Dona Francisca RS Encruzilhada do Sul RS Ernestina RS Estrela Velha RS Faxinal do Soturno RS Floriano Peixoto RS Fortaleza dos Valos RS Herval RS Hulha Negra RS Ibarama RS Ibiaça RS Ibirapuita RS Irai RS Itacurubi RS Itatiba do Sul RS Jacuizinho RS Jacutinga RS Joia RS Lagoa Bonita do Sul RS Lavras do Sul RS Maçambara RS Manoel Viana RS Marau RS Nao-Me-Toque RS Nicolau Vergueiro RS Nova Esperança do Sul RS Nova Palma RS Paim Filho RS Paraiso do Sul RS Pedro Osorio RS Pinhal Grande RS Piratini RS Pontao RS Quarai RS Restinga Seca RS Ronda Alta RS Salto do Jacui RS Sananduva RS Santa Cecilia do Sul RS Santa Margarida do Sul RS Santa Vitoria do Palmar RS Santo Antonio do Planalto RS Santo Expedito do Sul RS Sao Francisco de Assis RS Sao Joao da Urtiga RS Sao Joao do Polesine RS Sao Jose do Ouro RS Sao Miguel das Missoes RS Sobradinho RS Tapejara RS Tio Hugo RS Tupanci do Sul RS Victor Graeff RS Vila Langaro SC Abelardo Luz SC Água Doce SC Arabuta SC Bom Jesus SC Calmon SC Cunha Pora SC Cunhatai SC Formosa do Sul SC Ipuaçu SC Ipumirim SC Irani SC Irati SC Ita SC Lebon Regis SC Lindoia do Sul SC Matos Costa SC Modelo SC Ouro Verde SC Paial SC Palmitos SC Passos Maia SC Ponte Alta do Norte SC Ponte Serrada SC Santa Cecilia SC Santiago do Sul SC Sao Domingos SC Seara

Com a expansão do 5G em mais 100 municípios brasileiros, ficamos cada vez mais perto de uma revolução nas comunicações. Essa tecnologia promete trazer velocidade, capacidade de conexão e baixa latência, impulsionando o desenvolvimento de áreas como saúde, indústria, agricultura, entre outras. Com a disponibilidade da faixa de 3,5 GHz, essas localidades poderão entrar na era da conectividade de quinta geração, abrindo portas para um futuro ainda mais digital e inovador.

O Brasil está avançando na implantação do 5G e caminhando rumo a um futuro mais conectado. Com a liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 100 municípios, a expectativa é que a tecnologia possa ser explorada em sua plenitude, trazendo benefícios para a economia, a sociedade e a qualidade de vida dos brasileiros. Acompanhe as próximas novidades e fique por dentro desse avanço tecnológico que está transformando o país. O futuro é 5G!