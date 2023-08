Recentemente, mais de 1500 brasileiros deixaram de receber o benefício do Bolsa Família por conta de irregularidades que foram encontradas em seus cadastros. O bloqueio ocorreu com o objetivo de garantir que apenas as famílias que atendem aos requisitos do programa recebam os valores mensalmente.

Mais de 1.500 brasileiros deixam de receber o benefício NESTE estado: Entenda o motivo

Mais de 1.500 brasileiros deixam de receber o benefício em Tocantins, depois de o Governo fazer mais um pente-fino em uma série de cadastros ativos, até então, no Bolsa Família.

Durante o pente-fino, foram detectadas algumas irregularidades nos cadastros dessas pessoas, o que levou o Governo a bloquear imediatamente o pagamento. Dentre as irregularidades, destacam-se dois pontos importantes, que foram:

Em muitos casos, a família fez mais de um cadastro no Bolsa Família. Isto é, ao invés de cadastrar o núcleo familiar, cadastrou dois ou mais membros como se esses fossem famílias unipessoais, o que fez com que essas famílias recebessem mais mensalmente. É o caso de uma família cadastrar dois membros e receber R$ 1200 ao invés de R$ 600, por exemplo. Quando foram detectados esses cadastros irregulares, houve o cancelamento do benefício;

Em outras situações, houve famílias que aumentaram a renda mensal por pessoa, mas não atualizaram isso no Cadastro Único. Assim sendo, por meio do cruzamento de dados do Governo, foi detectado que muitas pessoas estavam recebendo acima do teto do Bolsa Família, que é de R$ 218 por pessoa. Consequentemente, todas essas pessoas tiveram o benefício reduzido (em casos nos quais a renda não ultrapassou R$ 660 por pessoa) ou automaticamente cancelado, quando passaram a receber mais de meio salário-mínimo por membro da família.

Sendo assim, basicamente o que aconteceu com os mais de 1500 brasileiros que deixaram de receber o benefício do Bolsa Família foi uma reorganização dos cadastros. Assim que foi possível perceber que haviam pessoas recebendo sem atender aos requisitos, esses cadastros foram bloqueados e cancelados.

Vale ressaltar que pode acontecer de haver equívocos na redução, bloqueio ou cancelamento do Bolsa Família. Se esse for o seu caso, ou seja, você ainda atende aos requisitos do programa, mas teve alterações significativas no recebimento do seu benefício, saiba que é possível fazer a contestação.

Entretanto, é muito importante que esse pedido de contestação só seja feito quando você tiver a certeza de que está com tudo regularizado e em dia. Caso haja algum impasse e algum problema que o tire do grupo que pode receber o Bolsa Família, a contestação não será aceita.

Sendo assim, se você tem dúvidas dos motivos pelos quais houve o cancelamento do seu cadastro, considere buscar orientações no CRAS. Assim, você poderá avaliar até que ponto realmente você merece ter o bloqueio ou não, podendo contestar caso ainda esteja dentro dos requisitos do programa.

E não se esqueça de que é muito importante prestar informações verdadeiras, pois alterações, como mentir a renda da família, pode acarretar em problemas futuros.