Mais de 2 MIL cadastros no Bolsa Família podem ser cancelados; entenda a razão

O programa Bolsa Família segue uma série de critérios para garantir que as famílias mais vulneráveis possam ter acesso ao benefício de forma organizada e justa. Porém, às vezes, alguns contratempos surgem, impactando a transferência dos valores.

Esse é o caso de mais de 2 mil cadastros no Bolsa Família que podem ser cancelados em Maceió nos próximos dias. Estar atento a essa situação é crucial para verificar se esse é o seu caso e, assim, buscar regularizar a situação. Continue lendo e saiba mais.

Mais de 2 MIL cadastros no Bolsa Família podem ser cancelados em Maceió

Os mais de 2 mil cadastros no Bolsa Família que podem ser cancelados em Maceió são aqueles que ainda não fizeram o saque do benefício que já foi depositado. Muitas dessas pessoas já receberam o pagamento em suas contas, mas, sem fazer o saque, o dinheiro retorna ao Governo Federal e a pessoa perde o seu cadastro no Bolsa Família automaticamente.

Porém, é importante destacar que grande parte dessas pessoas não têm feito o saque pelo fato de não conseguirem, já que o cadastro está desatualizado.

Em resumo, trata-se de um problema com os dados dessas famílias, mas nós explicamos a sequência de fatos a seguir:

Se uma família não atualiza os seus dados cadastrais, deixando-os defasados com o passar do tempo, o cadastro pode ser bloqueado no Bolsa Família;

Mesmo que essa família receba a transferência do benefício na sua conta, o fato de haver divergências e pendências com o cadastro as impede de fazer o saque do dinheiro, ou seja, ele fica indisponível;

Como consequência, a família não saca o dinheiro, fazendo com que o seu cadastro seja visto como “inutilizado”. Passado alguns dias, ele poderá ser cancelado e o dinheiro retorna para o Governo Federal.

Por isso, verificar com frequência se os seus dados estão atualizados, e ficar atento às convocações de atualização que podem acontecer eventualmente na sua cidade, é crucial para evitar esse tipo de questão.



Como saber se o seu nome está na lista de pendentes?

Para saber se você precisa atualizar o seu cadastro, você pode se dirigir até o CRAS onde fez o seu cadastro. Chegando lá, questione se o seu cadastro do Bolsa Família está atualizado ou se é necessário fazer algo para que ele não venha a ser cancelado mais tarde.

Outra forma de fazer essa verificação é por meio do aplicativo Caixa TEM. Por ele, você também poderá verificar se o dinheiro está disponível para transações, ou se está bloqueado devido à falta de atualização cadastral.

Por fim, você também pode verificar a sua situação indo diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, munido com os seus documentos pessoais.

Essas são as três maneiras de verificar se há pendências no seu nome, para assim regularizar e impedir que o seu cadastro faça parte dos mais de 2 mil cadastros no Bolsa Família que podem ser cancelados em Maceió.