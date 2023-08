mais de 70 mil VAGAS previstas para TODOS os níveis de escolaridade

Com a aprovação de vários editais, a lista dos concursos 2024 é grande. As oportunidades são para vários níveis de escolaridade.

Além disso, as chances são para todo o Brasil e em várias áreas. Confira a lista.

Concursos 2024 – editais previstos

Veja os editais mais esperados e que devem sair em 2024:

Concurso Polícia Rodoviária Federal

Um novo concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi solicitado para 4.902 vagas de Policial Rodoviário. A carreira exige o nível superior de formação.

Sobre remuneração, o salário do aprovado será de R$ 10.790,87. Para que o edital seja liberado, é preciso que haja a reestruturação do órgão.

Concurso Polícia Rodoviária Federal – Administrativo

Ao todo foram solicitadas 219 vagas. As oportunidades são para nível médio- área administrativa. Os salários aproximam de R$ 5 mil.

Concurso Polícia Federal Administrativo



Ao todo estão sendo esperadas 734 vagas de níveis médio e superior. O salário inicial do aprovado será de até R$ 5.992,69.

Concurso Agência Nacional de Aviação Civil

Serão 70 vagas de Especialista em Regulação de Aviação Civil. O edital vai sair em 2024, por sua vez, as provas vão sair dois meses depois do edital.

O salário inicial será de R$ 16.413,35.

Concurso Anvisa

O concurso para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi autorizado para 50 vagas de Especialista.

O salário inicial será de R$ 16.413,35. O edital vai sair ano que vem.

Área Policial- concursos 2024

Se você busca uma oportunidade na carreira de segurança pública, os editais esperados são:

Concurso Polícia Civil do Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão (PC AM) deverá realizar novo edital em breve. A realização de um novo edital foi anunciada pelo secretário de Segurança Pública do estado.

Vagas e quantitativo ainda não foram divulgados. Entretanto, esta é uma excelente chance para 2024, ainda mais que o último edital aconteceu em 2017. Salários acima de R$ 18 mil.

Concursos 2024 – Polícia Civil de Santa Catarina

O certame deverá ser destinado ao provimento de vagas para os cargos de Agente e Escrivão. Este é um dos editais mais aguardados até o momento.

Concurso Polícia Civil do Piauí

Desde 2021 o concurso é aguardado. Em um primeiro momento, o certame seria destinado a vagas de Escrivão e, em seguida, porta-vozes do governo e da polícia civil comentaram sobre a possibilidade de o certame ofertar oportunidades para outras carreiras.

Vale lembrar que apesar de esperado ainda não há previsão, já que os aprovados em cadastro reserva do último certame serão convocados.

O salário inicial das carreiras varia entre R$ 6 mil e R$ 19 mil.

Concurso Polícia Civil de Minas Gerais

O estado tem a intenção de realizar um novo concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais (PC MG). Ainda não há mais detalhes.

O último edital foi realizado em 2021 para 519 vagas. O salário inicial do aprovado foi acima de R$ 12 mil.

Concurso Polícia Civil de Pernambuco

O edital está autorizado, portanto, pode sair no fim de ano ou no mais tardar em 2024. O certame é esperado e há necessidade de recompor o quadro de servidores.

A expectativa é de que o novo edital seja destinado ao provimento de 1.597 vagas para as seguintes carreiras:

Agentes: 1.200 vagas

Escrivães: 300 vagas

Papiloscopista: 50 vagas

Delegados: 47 vagas

O salário do último edital foi acima de R$ 9 mil. O concurso aconteceu em 2016.

Bombeiros

Confira a lista de concursos 2024 para o corpo de bombeiros

Concursos 2024 – Concurso Corpo de Bombeiros do Maranhão

O novo edital foi anunciado pelo governador do estado, Carlos Brandão. A expectativa é de que o certame seja destinado ao provimento de mil vagas.

A remuneração de um Soldado é de R$ 4.877,32.

Concurso Bombeiros do Distrito Federal

Um novo edital já foi autorizado para o provimento de 356 vagas. A divisão vai acontecer entre as seguintes carreiras:

Oficiais Combatentes – 23 vagas;

Oficiais Médicos – 10 vagas;

Oficiais Cirurgiões-Dentistas – 3 vagas;

Oficiais Complementares – 10 vagas; e

Praças dos quadros do CBMDF – 310 vagas.

O último edital foi realizado em 2016. O salário inicial do aprovado, na época, variou de R$ 5,1 mil a R$ 11,6 mil.

Concurso de Bombeiros de Pernambuco

O edital com 400 vagas está aguardado. O último concurso aconteceu em 2017 e na época os salários foram pouco mais de R$ 2,3 mil.

Assim como nos editais de Polícia Militar, o concurseiro deve se atentar à idade máxima exigida pelos concursos do Corpo de Bombeiros.

Em sua grande maioria, a idade máxima é de 30 anos.