O setor farmacêutico no Brasil está em constante expansão, demonstrando resiliência mesmo em tempos desafiadores. Recentemente, dados levantados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) revelaram um panorama animador para micro e pequenas empresas no ramo.

Mais de 80% das farmácias no Brasil são micro e pequenas empresas

Com 84% das farmácias no país classificadas como micro e pequenas empresas, este setor continua a prosperar. No primeiro semestre deste ano, o país testemunhou a abertura de mais de 4 mil desses estabelecimentos, superando as expectativas anteriores à pandemia.

Expansão contínua: números e tendências

De acordo com o levantamento do Sebrae, baseado em informações da Receita Federal, o Brasil possui um total de 122 mil farmácias em operação. Desse impressionante número, a grande maioria, ou seja, 84%, são micro e pequenas empresas.

Uma tendência ainda mais notável é a inauguração de mais de 4 mil farmácias nos primeiros seis meses deste ano, eclipsando os números registrados antes da pandemia.

Curiosamente, o segmento de farmácias não apenas manteve sua trajetória ascendente, mas acelerou durante a crise pandêmica. No primeiro semestre de 2021, já no segundo ano de convivência com a Covid-19, foram abertas 5,8 mil farmácias, em contraste com as 5,3 mil do ano subsequente.

Resiliência em tempos desafiadores

O cenário revela que as farmácias se mostraram como um setor resiliente. Enquanto muitos outros segmentos enfrentaram dificuldades devido à redução da demanda, as farmácias continuaram a servir uma necessidade essencial: o acesso a medicamentos.



Você também pode gostar:

Além disso, a adaptação à nova realidade também foi vital para o crescimento do setor. A integração do comércio eletrônico e do serviço de entrega desempenhou um papel fundamental para a sustentação das operações das farmácias.

Flávio Barros, responsável pelo segmento de Saúde e Bem-Estar no Sebrae, observou que as farmácias são um dos setores que mais crescem no Brasil em termos de renda e faturamento.

Desse modo, ele ressalta que, apesar da pandemia, as pessoas não deixaram de buscar medicamentos, o que manteve a demanda e impulsionou o crescimento. Barros destaca ainda que a integração de estratégias digitais foi fundamental para o sucesso do setor.

As cidades em ascensão no setor farmacêutico

Entre as cidades que mais contribuíram para o crescimento do setor no início deste ano, destacam-se o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Com aberturas de 173, 111 e 96 novas farmácias, respectivamente, essas cidades lideram a expansão do segmento.

No entanto, quando consideramos o número geral de estabelecimentos em operação, São Paulo lidera o ranking com 4,5 mil unidades, seguido pelo Rio de Janeiro, com 3,6 mil, e Brasília, com 2,1 mil.

Investindo no futuro: educação e capacitação

Para garantir que o setor farmacêutico continue a prosperar, Flávio Barros, do Sebrae, incentiva os empresários a dedicarem mais tempo à gestão de seus negócios. Dessa forma, ele observa que muitas vezes essas empresas são conduzidas por profissionais da área de saúde, como médicos, farmacêuticos ou até familiares.

Para impulsionar ainda mais o crescimento e a eficiência, Barros enfatiza a importância de buscar orientação e aprimoramento. Um setor atrativo, necessário e economicamente importante dentro do cenário mercadológico atual.

Expansão e investimentos

Certamente, o setor farmacêutico no Brasil continua a prosperar, demonstrando resiliência e adaptabilidade mesmo em períodos desafiadores. Com a maioria das farmácias sendo micro e pequenas empresas, esse segmento desempenha um papel fundamental na economia do país.

Dessa forma, o setor atrai cada vez mais investidores, garantindo a expansão do segmento em larga escala, contribuindo para a economia do país em diversos aspectos.

De modo geral, a contínua expansão, juntamente com a integração de estratégias digitais e a busca por educação empresarial, garante um futuro promissor para o setor farmacêutico brasileiro dentro do mercado atual.