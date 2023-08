mais de 900 mil beneficiários são bloqueados no Pente-Fino do Bolsa Família; veja como consultar

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Recentemente, o programa passou por uma reformulação e mudou de nome para Auxílio Brasil, durante o governo anterior.

No entanto, com a volta do presidente Lula ao poder, o programa retomou seu nome original, Bolsa Família, em março deste ano. Com essa mudança, o processo de fiscalização e atualização dos cadastros das famílias beneficiárias tornou-se mais rigoroso.

A fiscalização rigorosa do Bolsa Família

Com a entrada em vigor do novo Bolsa Família, por meio de uma Medida Provisória assinada pelo presidente Lula no início de 2023, o programa passou por uma reestruturação. Além de recriar o programa, a medida também determinou que a rede de fiscalização e controle social do Cadastro Único (CadÚnico) fosse mais rigorosa.

O CadÚnico é controlado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e é responsável por realizar o pente-fino nos cadastros das pessoas beneficiárias do programa.

Desde então, foram encontradas irregularidades em relação às pessoas que eram beneficiárias do antigo Auxílio Brasil. Como resultado desse processo de fiscalização mais rigoroso, cerca de 934 mil pessoas tiveram seus benefícios bloqueados.

No entanto, caso o beneficiário comprove que ainda tem direito ao Bolsa Família e atualize seus dados, o pagamento será retroativo. Normalmente, leva cerca de 90 dias para que a família seja reinserida no sistema e volte a receber os pagamentos.

Atualização dos dados no CadÚnico

Para as famílias que precisam atualizar seus dados no CadÚnico, é necessário procurar um posto de atendimento na cidade em que residem. Esses postos podem ser Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou setores responsáveis pelo Bolsa Família. Ao comparecer ao posto de atendimento, o responsável pelo cadastro deve apresentar os documentos de todos os membros da família, como CPFs, e um comprovante de endereço, preferencialmente uma conta de luz.

Além disso, é possível consultar a situação do cadastro através do site do CadÚnico ou pelo aplicativo, disponível para dispositivos Android e iOS. Essas ferramentas permitem que as famílias verifiquem se seus dados estão atualizados e se ainda estão aptas a receber o benefício do Bolsa Família.



Benefícios do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa social que oferece benefícios financeiros para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar, a renda per capita e a quantidade de crianças e adolescentes na família. Além disso, o programa também prevê benefícios complementares, como o Bolsa Alimentação e o Bolsa Escola.

O objetivo principal do Bolsa Família é promover a inclusão social e reduzir a desigualdade no país. Por meio do recebimento regular do benefício, as famílias podem garantir sua subsistência básica e investir em áreas essenciais, como alimentação, saúde e educação.

Bloqueios no Bolsa Família

Os bloqueios no Bolsa Família ocorrem quando são identificadas irregularidades nos cadastros das famílias beneficiárias. Essas irregularidades podem ser desde informações desatualizadas até o descumprimento de requisitos estabelecidos pelo programa.

No caso dos bloqueios decorrentes da fiscalização mais rigorosa do CadÚnico, as famílias têm a oportunidade de regularizar sua situação e comprovar que ainda têm direito ao benefício. Para isso, é necessário atualizar os dados no CadÚnico e apresentar os documentos solicitados.

Retorno ao Programa e Pagamento Retroativo

Após a atualização dos dados e a comprovação de que ainda possuem direito ao Bolsa Família, as famílias bloqueadas têm a possibilidade de retornar ao programa. No entanto, é importante destacar que o processo de reinserção no sistema pode levar cerca de 90 dias.

Durante esse período, as famílias bloqueadas ficam sem receber o benefício, o que pode gerar dificuldades financeiras. No entanto, caso a situação seja regularizada dentro do prazo estabelecido, o pagamento será retroativo, ou seja, as famílias receberão os valores referentes aos meses em que ficaram bloqueadas.

Importância da atualização dos dados

A atualização dos dados no CadÚnico é fundamental para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família. Além disso, é importante lembrar que as informações fornecidas devem ser precisas e verídicas. Qualquer inconsistência nos dados pode levar ao bloqueio do benefício.

Por isso, é essencial que as famílias estejam atentas às datas de atualização e procurem os postos de atendimento designados para realizar o processo. Manter os dados atualizados é uma responsabilidade compartilhada entre as famílias beneficiárias e o governo, garantindo que o programa chegue às pessoas que realmente necessitam.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social essencial para a redução da desigualdade e a promoção da inclusão social no Brasil. Com a recente reformulação e a fiscalização mais rigorosa dos cadastros, é fundamental que as famílias beneficiárias estejam atentas à necessidade de atualização dos dados no CadÚnico.

Caso seu benefício tenha sido bloqueado, é importante procurar os postos de atendimento o quanto antes, apresentar a documentação necessária e regularizar sua situação. Dessa forma, será possível retornar ao programa e receber o pagamento retroativo.

O Bolsa Família é um direito de milhões de famílias brasileiras e sua manutenção depende da atualização e veracidade das informações fornecidas. Portanto, fique atento aos prazos e garanta que você e sua família continuem recebendo esse importante auxílio do governo.