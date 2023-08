Mais de R$ 5 MILHÕES por UMA MOEDA? Saiba qual é essa RARIDADE

Você tem conhecimento de que moedas antigas podem possuir um valor superior ao montante inscrito nelas? Isso é correto! Uma moeda especial pode alcançar valores significativamente mais elevados em leilões dedicados a colecionadores. Existem também exemplares que são particularmente mais procurados e cobiçados por indivíduos de todo o mundo, devido a certas características notáveis na história ou até mesmo devido à baixa quantidade de peças cunhadas.

É importante ressaltar que os dois aspectos mencionados acima são apenas alguns dos diversos fatores que podem conferir valor a uma moeda antiga na atualidade. Nossa exploração nos levará até a Espanha, um dos países com maior riqueza cultural no mundo. Desde a adoção do euro, a Espanha viu várias moedas antigas começarem a ganhar valor no mercado de colecionadores, visto que ainda hoje as pessoas possuem itens de valor guardados em cofres antigos.

Numismática e numismatas

Numismática é o estudo de moedas e medalhas. O termo vem do grego “nomisma”, que significa “moeda”. A numismática é uma área de estudo interdisciplinar que combina elementos da história, da economia, da arte e da tecnologia.

Os primeiros objetos que podem ser considerados moedas foram produzidos na Ásia Menor por volta de 600 a.C. Essas moedas eram feitas de ouro, prata ou cobre e tinham um valor determinado. As moedas eram usadas para facilitar o comércio e para representar o poder de um governo.

Ao longo da história, as moedas foram produzidas em uma variedade de formas e materiais. As moedas mais antigas eram feitas de metal, mas também foram produzidas moedas de papel, plástico e até mesmo chocolate. As moedas também foram usadas para representar eventos históricos, pessoas famosas ou obras de arte.

A numismática é uma área de estudo fascinante que pode nos ajudar a aprender sobre a história, a economia e a cultura de diferentes povos. Ao estudar moedas e medalhas, podemos aprender sobre as crenças, os valores e os hábitos de diferentes sociedades.

A numismática também pode ser uma atividade recreativa muito prazerosa. Colecionar moedas e medalhas é uma forma de aprender sobre o mundo e de se divertir. Se você está interessado em aprender mais sobre numismática, existem muitos recursos disponíveis online e em bibliotecas. Você também pode encontrar clubes e associações de numismáticos em sua cidade.

Joia da coroa é uma moeda bem rara



A moeda sobre a qual discorreremos hoje é a moeda espanhola que, na presente avaliação, está avaliada em 2 milhões de euros. Isso equivale a R$ 10 milhões conforme a taxa atual do real. Ela representa uma parte da história do país, conhecida até os dias de hoje como Centén, e exibe atributos singulares que a tornam verdadeiramente especial.

Isso se deve ao fato de que durante o reinado do monarca Felipe III, no século XVII, ela se tornou um objeto de rara beleza, projetado e cunhado com esmero. Conforme as especificações da época, possuía 71 milímetros de diâmetro e pesava mais de 300 gramas. Notavelmente, apenas quatro exemplares foram criados, um para cada ano registrado de produção.

No ano de 2009, um desses exemplares foi adquirido por 940.000 euros, em uma transação conduzida pela Áureo & Calicó. Segundo alguns numismatas – especialistas colecionadores de moedas –, o valor se origina da exclusividade representada por essa pequena peça de metal.

É imprescindível mencionar o processo de cunhagem, no qual um fragmento de euro foi colocado entre as duas matrizes e pressionado manualmente para dar forma a um disco diminuto. Esse foi um trabalho extremamente laborioso e completamente artesanal. Além disso, o design também merece destaque, com um lado apresentando a efígie do Rei Felipe III e o outro exibindo o escudo real.

Como toque final, a borda possui uma inscrição gravada que diz “Philippus III Dei Gratia” – “Felipe III, pela graça de Deus”. Portanto, se você é um dos colecionadores e porventura encontrar uma moeda desse tipo, saiba que está segurando um item de grande valor em suas mãos.