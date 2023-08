Mais de um EMPRÉSTIMO ao mesmo tempo? Veja como conseguir DINHEIRO no Nubank

Numerosas entidades financeiras sempre ampliam empréstimos para apoiar seus clientes em momentos de aperto financeiro. Essas ofertas abarcam variadas categorias. E para os indivíduos associados ao Nubank, esse cenário não se desvia.

No entanto, é viável obter múltiplos empréstimos simultaneamente? Como é possível realizar esse procedimento no Nubank? Informações detalhadas sobre as alternativas disponíveis e outros dados relevantes mostraremos abaixo.

De que modo se pode solicitar empréstimos simultâneos através do Nubank?

A instituição financeira em questão dispõe de quatro variantes de empréstimo em sua gama de serviços oferecidos para os clientes. Tais variantes incluem:

Empréstimo Pessoal;

Empréstimo com garantia de montante depositado;

Crédito com garantia de título do Tesouro Direto;

Crédito do NuConsignado, direcionado a servidores públicos federais.

Adicionalmente, cada categoria carrega um limite para a quantidade de contratos ativos que os titulares de conta podem firmar. Excetuando os empréstimos vinculados a depósitos e aos títulos do Tesouro Direto como garantia, o Empréstimo Pessoal pode resultar em até 3 contratos. Em contrapartida, o NuConsignado pode se estender até 9 contratos, sujeito à disponibilidade de margem.

Há diversos fundamentos pelos quais os clientes podem obter vários empréstimos simultaneamente. Seja para concretizar uma viagem ou adquirir um curso, a fintech do roxinho concede essa possibilidade aos seus clientes quando o valor previamente contratado não se mostrou suficiente para cobrir as despesas.

E quanto ao procedimento de contratação desses serviços? Como fazer?

Todas as categorias de empréstimo são acessíveis através do aplicativo Nubank, o qual está disponível nas plataformas Android e iOS. Para prosseguir, basta acessar a tela inicial e selecionar a opção “Empréstimo”. No caso do Empréstimo Pessoal, é necessário efetuar uma simulação, escolher um propósito, especificar o montante requerido, a data de vencimento e o número de parcelas.



No tocante às alternativas com garantia, todas as informações pertinentes são exibidas no aplicativo, antes da simulação. Quanto ao NuConsignado, a alternativa é encontrada na seção “Empréstimos e Consignado” e exige a seleção do perfil de consignado.

O que caracteriza a startup do Nubank como uma das mais conhecidas do país?

O Nubank é uma startup originada no Brasil, operando no segmento financeiro. A fintech se destacou no mercado ao ofertar um cartão de crédito isento de tarifas e anuidades. Seu sistema de controle de gastos é inovador, através de um aplicativo prático e de fácil utilização.

Um atributo notável é o alerta de transações. Sempre que o cartão é empregado, o aplicativo emite em poucos segundos uma notificação no dispositivo móvel, apresentando o montante e o estabelecimento onde a compra foi realizada. Se o cliente não reconhecer a transação e suspeitar de clonagem do cartão, o bloqueio pode ser efetuado diretamente pelo aplicativo Nubank, sem a necessidade de efetuar uma ligação.

Outra particularidade diferenciadora da startup é a qualidade do atendimento prestado por seus colaboradores, focalizado inteiramente na satisfação do cliente. Esses e diversos outros aspectos positivos contribuíram para o sucesso do Nubank e pavimentaram o caminho para o próximo passo: a criação de uma conta digital sem tarifas.

Como é que funciona a NuConta?

Com o lançamento da NuConta, o Nubank ingressou plenamente no universo das contas digitais. Essa conta é completamente gratuita e oferece uma variedade de serviços e funcionalidades sem taxas de manutenção dissimuladas.

Visto que o Nubank ainda não detém o status de banco – atualmente se classifica como uma “Instituição de Pagamento” – a NuConta se categoriza como uma “Conta de Pagamento”, não se tratando de uma conta-corrente. Em razão disso, alguns serviços ainda não estão disponíveis na versão atual.

Como saber o quanto já se gastou no app?

É viável averiguar o total de gastos efetuados no Nubank de maneira simples, por meio do histórico de transações no aplicativo de crédito. Isso possibilita a visualização cumulativa de todas as operações realizadas com o cartão desde o início de sua relação com o banco.

Você já deve estar familiarizado com o funcionamento do cartão de crédito do roxinho, a consulta da fatura mensal e a alteração da data de vencimento do boleto. No entanto, inspecionar o histórico completo de compras efetuadas lhe permite analisar todos os dispêndios realizados com o cartão. Veja como proceder: