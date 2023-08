MAIS PRIVACIDADE! Criptografia de ponta a ponta no Instagram será realidade

A Meta já anunciou que a criptografia de ponta a ponta no Instagram chegará ainda este ano. Assim, a promessa do recurso de privacidade deve ser implementado primeiro no Messenger e em seguida no aplicativo de fotos.

O novo recurso, já conhecido de aplicativos como WhatsApp, traz mais segurança e privacidade para os usuários. Portanto, neste artigo você vai entender o que ela altera e quais as expectativas do usuário.

Criptografia de ponta a ponta no Instagram

É muito comum que quem use o Instagram aproveite a DM para trocar mensagens com amigos, familiares, colegas de trabalho e até mesmo os paqueras. Então, a Meta, empresa responsável pelo app, tem planos de fornecer uma proteção extra para essas comunicações.

A criptografia de ponta a ponta no Instagram deve chegar ainda em 2023, mas antes deve ser implementada no Facebook Messenger. Assim, ao terminar, o aplicativo de fotos será o próximo a ter esse recurso.

Sem prazos anunciados pela Meta, tudo depende de quanto tempo será necessário para que essa implementação chegue ao Messenger. Mas, os usuários estão com expectativas altas de que ainda será esse ano.

Vale ainda destacar que os testes de criptografia de ponta a ponta no Messenger serão expandidos e com isso mais usuários terão acesso ao recurso extra de proteção. Porém, a distribuição acontece de forma aleatória e não gera nenhum tipo de experiência negativa às pessoas e conta, segundo a Meta.

Todas essas informações foram retiradas de uma carta escrita por Rob Sherman, executivo de privacidade da Meta, e enviada ao Fight for the Future, um grupo de defesa dos direitos digitais dos Estados Unidos.

Os desafios técnicos atrasaram a liberação da criptografia



Não é de hoje que a Meta tem trabalhado com a ideia da criptografia de ponta a ponta no Instagram e também no Facebook Messenger. Inclusive, desde 2021 estão sendo feitos estudos e ações e a ideia era entregar essa proteção em 2022.

Devido a alguns problemas, o prazo foi estendido para 2023, mas até o momento a Meta não deu nenhuma garantia da entrega ou definiu um prazo final para que a implementação aconteça.

Ainda no documento feito por Sherman neste mês, ele confessa que os testes precisaram de mais tempo do que imaginava e há dois motivos para esse atraso. A princípio, é que o trabalho de engenharia necessário para preparar os servidores para transmitir as mensagens criptografadas é muito complexo.

Já o segundo motivo é que a empresa precisou reconstruir as ferramentas de segurança e recursos dos aplicativos, como Instagram e Messenger, para que o recurso de criptografia de ponta a ponta funcionasse como esperado.

Criptografia de ponta a ponta no Instagram e o acesso aos conteúdos

No blog da Meta é possível encontrar mais informações sobre a criptografia de ponta a ponta no Instagram e toda a parte técnica. Assim, os servidores da empresa garantem que os dois lados da conversa veem a mesma coisa.

Já com o recurso de criptografia ponta a ponta isso não é mais possível. Ou seja, apenas os participantes têm acesso aos conteúdos. Além disso, a Meta desenvolveu uma maneira para que os usuários pudessem acessar o histórico de suas mensagens, que é usando um PIN.

Há ainda um destaque para a parte de recursos e experiência na plataforma. Isso porque, mais algumas mudanças vão ocorrer para os usuários. Então, os aparelhos precisarão lidar com tarefas que antes eram resolvidas pelo servidor. Por exemplo, como buscar previews de links do Youtube.

WhatsApp já possui a criptografia de ponta a ponta

Com o anúncio da criptografia de ponta a ponta no Instagram, os usuários lembraram de um aplicativo que já possui o recurso há algum tempo, que é o WhatsApp. Assim, a proteção de privacidade já é realidade aos usuários do app de mensagens.

A criptografia de ponta a ponta permite que a mensagem saia do remetente de forma cifrada e só poderá ser decodificada no aparelho do destinatário, do qual, possui uma chave para conseguir verificar o conteúdo.

Mesmo que a comunicação entre os dois usuários seja interceptada, ela não poderá ser lida sem as chaves dos dois lados da conversa. Portanto, garante mais segurança e privacidade, em especial, com o número de golpes que estão acontecendo.

O recurso já é sucesso no WhatsApp, então, os usuários estão com boas expectativas para a sua implementação no Instagram.