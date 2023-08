MAIS privacidade no WhatsApp Web; saiba como

O WhatsApp se distingue como uma plataforma de comunicação por meio de um aplicativo. Foi fundado em 2009 por dois ex-integrantes da Yahoo, Brian Acton e Jan Koum. Desde então, o app de mensagens tem desfrutado de grande popularidade entre os usuários em todo o mundo, especialmente no Brasil.

Por meio do WhatsApp, os utilizadores podem enviar mensagens escritas instantâneas, mensagens de voz, documentos em formato PDF, imagens, vídeos. Contudo, podem também realizar chamadas de voz e vídeo quando o dispositivo móvel está conectado à internet. Há um tempo, a Meta, a empresa responsável pela plataforma, lançou uma versão do mensageiro para computadores.

Recentemente, a Meta também introduziu uma notável inovação para a plataforma WhatsApp Web. Agora, os utilizadores conseguem estabelecer senhas para suas contas e, assim, garantir uma camada extra de privacidade.

Nova opção para privacidade no WhatsApp Web

A versão mais recente do WhatsApp Web possibilita aos usuários acessarem o aplicativo através de navegadores como Firefox, Chrome, Edge, entre outros. Agora, o mensageiro conta com um novo recurso: o bloqueio de tela. Com esta novidade, é possível definir uma senha para proteger as conversas na versão para computadores.

A utilização de senhas possibilita que os usuários mantenham suas conversas confidenciais, mesmo no caso de outra pessoa ter acesso ao dispositivo. Além da definição de uma senha, é também possível configurar um intervalo de tempo para que o aplicativo solicite a senha novamente. Neste momento, a funcionalidade encontra-se disponível apenas para um grupo restrito de usuários, mas espera-se que seja lançada para todos em breve.

Este novo recurso foi desenvolvido pela Meta em resposta a crescentes preocupações com a privacidade e segurança online. Isso ocorre devido ao aumento do trabalho remoto e comunicação virtual, tornando ainda mais importante proteger informações sensíveis contra acesso não autorizado.

Além disso, os usuários têm há muito tempo manifestado interesse na ferramenta, uma vez que muitas vezes os computadores são compartilhados por várias pessoas. Isso pode levar a situações em que, se o WhatsApp Web ficar aberto por um longo período de tempo, qualquer utilizador do dispositivo poderá acessar as mensagens.

Atualmente, o recurso está em fase de testes na versão Beta do WhatsApp. No entanto, a Meta revelou que pretende disponibilizar as senhas para todos os usuários após a conclusão bem-sucedida dos testes.



Como ativar o novo recurso?

Como mencionado anteriormente, por enquanto, as senhas no WhatsApp estão disponíveis apenas para usuários Beta. No entanto, o processo para ativar o recurso permanece o mesmo e envolve os seguintes passos:

Abra o aplicativo do WhatsApp e clique no ícone de três pontos localizado na tela inicial;

Em seguida, selecione a opção "Configurações";

Acesse a seção “Privacidade” e, em seguida, “Bloqueio de tela”;

Por fim, escolha o intervalo de tempo desejado para a solicitação da senha pelo aplicativo.

Lembre-se de que, embora as senhas estejam atualmente disponíveis apenas para usuários Beta, a Meta planeja disponibilizar esta funcionalidade para todos, em breve. Isso acontecerá assim que os testes forem concluídos com sucesso.

WhatsApp Beta tem adesivo feito pela Inteligência Artificial

Para fortalecer a segurança, o WhatsApp tem direcionado esforços consideráveis para incorporar novos recursos. Ao mesmo tempo, também tem investido significativamente em funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial. Um exemplo recente disso é a inclusão de uma capacidade na versão beta lançada nesta terça-feira, que permite a criação de adesivos utilizando a IA da Meta.

Este novo recurso está presente na versão para Android 2.23.17.14. Ao acessar a seção de figurinhas, os usuários encontrarão o ícone para criação por meio da IA. Ao selecionar o botão “Criar”, serão solicitados a inserir uma descrição que servirá de base para a geração dos adesivos. A partir dessa descrição, a IA da Meta produzirá um conjunto de figurinhas que podem ser utilizadas em qualquer conversa.

A proposta é que os usuários possam solicitar a criação de figurinhas representando variados temas, desde gatos brincando a cães nadando ou até o presidente dançando. A IA utilizará a descrição fornecida para criar as imagens correspondentes. A empresa Meta afirma que os usuários têm o controle total do processo e que, caso encontrem alguma figurinha inadequada, podem denunciar, possibilitando ajustes na Inteligência Artificial.

A Meta também enfatiza que as figurinhas geradas pela IA serão identificadas, para que o destinatário saiba que elas não foram produzidas por seres humanos. Esse recurso é especialmente útil, eliminando a necessidade de conhecimentos em design ou edição para criar conjuntos personalizados de figurinhas.