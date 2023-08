Mais um ADICIONAL no Bolsa Família é LIBERADO neste mês; saiba quem tem direito

O pagamento especial de R$ 110 no Bolsa Família é um benefício muito esperado por diversos cidadãos brasileiros. A verificação desse adicional para o mês de agosto é uma dúvida comum entre os participantes. Caso você já seja beneficiário e queira assegurar o acesso ao valor extra, é recomendado que consulte a leitura abaixo.

Atualmente, o Bolsa Família é o mais relevante programa de transferência de renda do Governo Federal. Ele auxilia milhões de famílias mensalmente a garantir seu sustento, quitar dívidas e viver mais dignamente.

Qual é o montante vigente do Bolsa Família e quantas pessoas são contempladas?

Como mencionado, o Bolsa Família é um dos mais importantes benefícios sociais implementados pelo Governo Federal. Muito popular entre os cidadãos, a União destina os pagamentos mensais a mais de 21 milhões de beneficiários.

Em 2023, o valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 para os beneficiários, com exceção dos que se enquadram na Regra de Proteção. Destaca-se que o programa conta com vários complementos, o que contribuiu para alcançar o valor médio recorde de R$ 705 nos pagamentos.

Mas, o que explica esse aumento considerável?

O Governo Federal implementou diversos adicionais dentro dos repasses do Bolsa Família ao longo do ano. A seguir, alguns exemplos mais significativos:

R$ 150 destinado às famílias com crianças de 0 a 7 anos (Primeira Infância);

R$ 50 para famílias com gestantes, crianças entre 7 e 12 anos, adolescentes entre 13 e 18 anos (Variável Familiar);

Adicional para famílias com lactantes e crianças com menos de 7 meses (Variável Nutriz). O pagamento começará em setembro;

com menos de 7 meses (Variável Nutriz). O pagamento começará em setembro; Adicional extraordinário da transição para cidadãos que recebiam alguns valores expressivos no Auxílio Brasil. Pago apenas até o mês de maio de 2025.

Em agosto, o programa contará com um novo acréscimo de R$ 110

Ao mencionar o adicional de R$ 110 que será depositado no Bolsa Família em agosto, estamos nos referindo ao auxílio-gás. Esse benefício é disponibilizado juntamente com as parcelas regulares do programa.



Você também pode gostar:

Criado em 2021, o auxílio-gás tem como objetivo reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda. Em outras palavras, ele possibilita que as famílias mais carentes possam adquirir um botijão de gás (GLP) de 13 quilos, item essencial para o preparo de alimentos em domicílio.

Nos últimos anos, o preço médio do botijão de gás passou por consideráveis aumentos. Assim, tornou-se imprescindível a criação do auxílio-gás para auxiliar as famílias mais necessitadas.

R$ 110 é o valor oficial do auxílio-gás no Bolsa Família?

Desde já, podemos afirmar que a resposta é negativa. O valor do auxílio-gás no programa Bolsa Família não corresponde a R$ 110, sendo que o benefício é um dos raros programas sociais do Governo com parcelas variáveis.

Inicialmente, o auxílio-gás era equivalente a metade do preço médio de um botijão de gás de 13 quilos. Entretanto, neste ano, graças ao governo Lula, os pagamentos foram ampliados para o valor total do item.

Para o próximo depósito, que ocorrerá em agosto, o valor oficial ainda não foi divulgado. A quantia é determinada pela Associação Brasileira de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), levando em consideração o preço médio do botijão de gás GLP em todo o país. Normalmente, os pagamentos variam entre R$ 100 e R$ 112.

Milhões de brasileiros têm direito ao benefício

Quanto aos beneficiários, mais de 7 milhões de famílias têm direito ao auxílio-gás. Mas, é importante destacar que o recebimento não é restrito apenas aos beneficiários do Bolsa Família que, por sua vez, não garantem automaticamente o pagamento de R$ 110.

Os brasileiros precisam cumprir alguns critérios importantes, como:

Ter inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal;

Ter renda mensal familiar por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 660 para 2023).

Ademais, o auxílio-gás também é disponibilizado para famílias que têm segurados do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC/LOAS) vivendo na mesma residência.

No que tange ao calendário do auxílio de R$ 110 no Bolsa Família para agosto de 2023, é relevante mencionar que ele é bimestral. Isso quer dizer que os pagamentos ocorrem a cada dois meses. Como não houve pagamento em julho, os depósitos serão feitos em agosto, sendo o valor definido pela ANP.

Independentemente do mês, o calendário do auxílio-gás segue o mesmo do Bolsa Família. Dessa forma, os depósitos são organizados conforme o último algarismo do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários.

1 – 18 de agosto;

2 – 21 de agosto;

3 – 22 de agosto;

4 – 23 de agosto;

5 – 24 de agosto;

6 – 25 de agosto;

7 – 28 de agosto;

8 – 29 de agosto;

9 – 30 de agosto;

0 – 31 de agosto.