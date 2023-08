Majestade do cabelo: o frenesi folicular do príncipe Harry é o centro das atenções!

Hvelho em suas tiaras porque estamos mergulhando direto na saga real de arrepiar os cabelos! Você não vai acreditar no frenesi folicular que está enviando ondulações Palácio de Buckinghame além. Não é outro senão Príncipe Peludo… oops, eu quis dizer Harry!Sim, nosso favorito Duque de Sussex está mais uma vez nas manchetes, não por seus deveres principescos ou seus grandes empreendimentos, mas por um pequeno caso de cabelo.

Então, o último tiro na cabeça de Harry desceu sobre o reino virtual de BetterUpuma saúde mental “transformação” empresa da qual ele agora faz parte. Nesta foto da cabeça, a juba de Harry ostenta uma maravilha espessa e escura que faz todos levantarem suas sobrancelhas bem cuidadas. Oh, eles o descrevem como um “humanitário, veterano militar, defensor do bem-estar mental e ambientalista” também, mas vamos lá pessoal, vamos falar do cabelo!

Aqui está o problema – instantâneos recentes e clipes sinceros de nossos gengibre real mostrar um lado diferente de sua realidade folicular. Estamos falando de mais fino e brilhante, pessoal. É quase como se o cabelo dele tivesse saído de férias sem ele! Não muito tempo atrás, os paparazzi o pegaram em um farra de compras em Tóquio, e adivinha? Aquele cabelo não parecia tão volumoso quanto o dele BetterUp outro eu.

Glória coroada e observações de corte: a saga do cabelo do irmão real

Mas isso não é tudo, pessoal! Em suas memórias reveladoras, apropriadamente intituladas “Poupar“, Harry deu uma olhada brincalhona na linha do cabelo de seu querido irmão. Ele rotulou Príncipe William’s cabeça careca “alarmante“e sua queda de cabelo”mais avançado que o meu.” Oh, a rivalidade entre irmãos que transcende até mesmo o reino dos folículos pilosos!

E você conhece o ditado: “O que vai, volta“? Bem, Twitter, ou devemos dizer “x“, está pegando fogo com comentários sarcásticos. Um observador de língua afiada entrou na conversa Reforma BetterUp de Harry não está mais enganando ninguém, e a negação fina não está exatamente ganhando pontos para ele.

Ah, mas não para por aí! nossa querida Atormentar, uma vez o zombador, agora está na berlinda enquanto as pessoas perguntam por que ele está jogando o “Khloé Kardashian” jogo de filtros e retoques. Quero dizer, quem diria que o cabelo real poderia desencadear um confronto de mídia social tão espetacular?

Então, quer você esteja Equipe Harry’s Mane Makeover ou Calvície distinta da equipe William, uma coisa é certa: o caso do cabelo real está nos mantendo regiamente entretidos! Que continue o frenesi folicular, queridos – afinal, nesse reino, até o cabelo tem seu drama.