Malik Cunningham, QB novato não draftado, defende recomeçar Mac Jones

Malik Cunninghamum quarterback não draftado, marcou o único touchdown da Patriotas da Nova Inglaterra em seu 9-20 NFL derrota na pré-temporada para o Houston Texans na noite de quinta-feira no Gilette Stadium, superando Bailey Zappe e fazendo um caso para começar de novo mac jones.

Cunningham, de 24 anos, também jogou como wide receiver no primeiro tempo, apesar de não marcar nenhum gol, e foi para o centro no quarto período, depois que os outros zagueiros do time não conseguiram marcar nenhum touchdown.

Robert Kraft confirma que Tom Brady fará um retorno especial aos Patriots

Kicker do Patriots Nick Folk acertou um field goal de 44 jardas no primeiro quarto e o New England não marcou novamente até o final do quadro, quando Cunningham correu para a end zone.

Cunningham sacudiu um zagueiro “para fora de suas chuteiras” e abraçou o contato de outro para marcar o TD.

Ele também fez um passe incrível para a end zone antes do placar, mas o recebedor, infelizmente, não pegou.

Malik Cunningham poderia recomeçar Mac Jones

Cunningham terminou a competição com 19 jardas em passes completos de 3 em 4 e 34 jardas corridas em cinco carregamentos, incluindo o touchdown.

Jones, 24, deve começar no QB nesta temporada, especialmente depois de não participar da derrota para o Houston. Zappe somou 79 anos de passagem em 12 de 14 finalizações, mas não somou nenhum ponto.

treinador do patriotas Bill Belichickno entanto, não hesitará em colocar Cunningham em vez de Jones se achar que é a decisão certa.

Cunningham definitivamente tem um chip em seu ombro devido a todos NFL times que o ignoram e essencialmente recrutam 259 jogadores que eles acreditam serem mais valiosos.

Quem é Malik Cunningham?

Os Patriots contrataram Cunningham como um agente livre não contratado depois que ele não foi escolhido no Draft da NFL de 2023.

Cunningham foi, no entanto, uma seleção de terceira rodada no Rascunho da USFL de 2023 pelo Garanhões de Birmingham.

Ele optou por não jogar no USFL e comprometido com o Draft da NFL, em vez disso. Cunningham agora está roubando o show em campo e pode ter uma história incrível pela frente.

zagueiro do Texas CJ Stroudenquanto isso, sofreu seu momento de “boas-vindas à NFL” na primeira investida do jogo da pré-temporada.