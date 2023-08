Manchester City sai ileso e derrota o Newcastle

Ratribuição Liga Premiada campeões Cidade de Manchester manteve seu forte início de defesa do título ao garantir a segunda vitória consecutiva, desta vez contra o Newcastle United.

Os Magpies foram um teste difícil, já que os Citizens jogaram no Etihad Stadium pela primeira vez nesta temporada, e houve apenas um gol no jogo.

Tendo terminado entre os quatro primeiros na última temporada, de Eddie Howe lado não tinha medo de assumir de Pep Guardiola equipe e eles mostraram isso com uma abordagem corajosa que levou o jogo para os donos da casa.

Alvarez abriu o placar

O que viria a ser o vencedor veio logo após a marca de meia hora como Phil Foden abriu espaço no flanco direito.

Ele então cortou para o atacante Julian Alvarezque encontrou espaço na entrada da área e disparou contra Nick Pope.

O Newcastle procurou reagir e teve cobranças de pênalti para um matthew kovacic handebol ignorado após revisão do VAR.

Chances para os dois lados

Os visitantes tiveram tentativas de gol, principalmente de distância para testar Edersonmas poucas chances claras enquanto tentavam derrotar o City.

Eles permaneceram perigosos no balcão, mas o geralmente prolífico Erling Haaland não conseguiu marcar em nenhum de seus quatro chutes, com Sven Botman de olho no norueguês.

O resultado pode deixar o Newcastle se sentindo mal, mas refletiu a quantidade e a qualidade das chances aproveitadas pelo time da casa, mesmo que eles não tenham conseguido converter nada além do foguete de Alvarez no primeiro tempo.