Mandy Rose deixa pouco para a imaginação com modelagem de biquíni minúsculo em um iate

Mandy Rose está pronta para a praia e perfeitamente vestida para a ocasião com um pequeno biquíni perfeitamente ajustado que mostra que seu plano de treino funcionou maravilhas. A ex-lutadora da WWE incendiou suas contas de mídia social após sua postagem.

Os fãs de Mandy Rose começaram a comentar sobre seu passeio

Mandy Rose e seu tutorial de comida sexy

Mandy Rose tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram e ela escolheu essa saída para mostrar seu físico impecável, com os fãs comentando ‘Não existe nada melhor do que isso’.

Mandy tem sido popular por postar fotos de biquíni no passado, desde que ela abriu sua controversa conta FanTime, que eventualmente a baniu do WWE.

No momento em que ela saiu da empresa, ela se tornou muito popular e sua conta do tipo OnlyFans disparou.

Enquanto isso, Mandy comentou, “Nos dias de hoje, existem tantos outros caminhos e tantas outras oportunidades de marketing, é como por que não posso fazer as duas coisas?” Rose ponderou, enfatizando seu compromisso de cuidar de sua própria carreira. Ela reconheceu a natureza transitória do negócio, afirmando: “Todos são substituíveis em nosso negócio – é verdade.”

Enquanto ela também faz seus treinos constantes, ela pode sentir o amor no ar, pois tem outro marco no horizonte: seu casamento. Noivado com o ex Superstar da WWE Tino SabbatelliRose recentemente foi ao Instagram para anunciar que o casal provavelmente se casará em 2024, adicionando um toque pessoal ao seu futuro brilhante e promissor.