Maquininhas de cartão vão passar a vender seguro; veja quem poderá contratar

Agora as maquininhas de cartão vão passar a vender seguro para as empresas de pequeno porte. A iniciativa deve ajudar bastante as empresas no Brasil. Então, entenda como isso vai funcionar e quais as vantagens.

Uma nova parceria estratégica foi anunciada entre a inovadora seguradora digital, apoiada pelo fundo GP, Akad, com a Stone, empresa de processamento de pagamentos. Dessa forma, o objetivo é impulsionar vendas de seguros para pequenas e médias empresas no país.

Por meio dessa parceria, a ação visa incorporar de forma automática 40 mil clientes da Stona à base do Seguro Empresarial da Akad, para o fornecimento de seguros.

Maquininhas de cartão vão passar a vender seguro e pode alcançar 80 mil clientes ainda este ano

Como as maquininhas de cartão vão passar a vender seguro, a expectativa da parceria é que a seguradora consiga atingir 80 mil clientes até o final deste ano. Mas, o que faz essa junção tão relevante é o fato de que, segundo o CEO da Akad, Danilo Gamboa, apenas 13% das empresas no Brasil possuem algum tipo de seguro empresarial hoje em dia.

Para entender a discrepância, países dos Estados Unidos e Europa tem um percentual de 80%, que é uma meta a ser futuramente alcançada no Brasil. Seja fomentando a ação quanto a importância desse serviço.

O seguro empresarial é uma categoria de seguro que tem como objetivo resguardar o patrimônio e as operações de uma empresa. Ou seja, protege os bens materiais de um negócio, como o dinheiro e a estrutura física, mas também os recursos humanos, como os funcionários.

É comum que as empresas de grande porte já possuam um serviço de seguro empresarial, portanto, o foco da iniciativa são os negócios de pequeno e médio porte, que também precisam dessa proteção.

Akad tem grande potencial de crescimento no mercado brasileiro

Com a parceria entre a Stone e a seguradora, nota-se um grande potencial de expansão da Akad no mercado de seguros empresariais do Brasil. Aliás, de acordo com o CEO, Danilo Gamboa, o mercado movimenta atualmente cerca de 9 bilhões de dólares, o que corresponde a 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.



Esse aquecimento e movimentação pode fazer com que o valor atinja o ápice de 27 milhões de dólares, ou seja, 10% do PIB nos próximos anos. Isso porque, com essa parceria, os comerciantes que usam a Stone podem contratar o seguro empresarial de forma fácil e automática.

A notícia de que as maquininhas de cartão vão passar a vender seguro é animadora. Afinal, hoje em dia a Stone possui cerca de 1,5 milhões de máquinas de cartão em todo o país. Assim, espera-se que essa parceria abranja pelo menos um milhão delas no Brasil.

Vale destacar que a Akad Seguros está sediada em São Paulo e é reconhecida no mercado pela qualidade de seus produtos e excelência no atendimento, tanto aos segurados quanto aos parceiros.

Seu foco de atuação são os produtos bem dirigidos, entendendo a necessidade de cada nicho, para oferecer soluções com autonomia, equipes especializadas e agilidade e qualidade nas entregas.

Com o conhecimento que possuem, sabem quais as reais necessidades do público e conseguem agir com transparência e flexibilidade nas negociações.

Maquininhas de cartão vão passar a vender seguro: conheça o serviço

As maquininhas de cartão vão passar a vender seguro devido a união da Stone e Akad no Brasil. Aliás, vale destacar que a criação dessa seguradora é o fruto da união entre as empresas GP e Cyberlabs, que é líder em inteligência artificial em toda a América Latina. Inclusive, é fundada por Marcelo Salles, empreendedor de sucesso e dono de empresas como o iFood.

O plano da Akad é extenso e conta com mais de 15 tipos de coberturas. Porém, as que mais se destacam são: a de incêndio, roubo e pane elétrica, que oferecem cobertura de até R$ 100 mil.

Em geral, o valor do seguro é de aproximadamente R$ 100 mensais, que será debitado automaticamente no valor a ser pago pela Stone. Dessa forma, o comerciante não precisará se preocupar com boletos ou outras questões.

É provável que em breve os usuários da Stone que possuam empresas de pequeno e médio porte comecem a receber ofertas sobre o seguro. Portanto, é válido analisar as opções para garantir mais segurança ao seu negócio.