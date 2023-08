Marca de UVA PASSA é retirada das prateleiras pela ANVISA

Um dos principais focos da Vigilância Sanitária é a garantia de que os produtos disponíveis no mercado, sejam eles alimentos, medicamentos, cosméticos ou dispositivos médicos, atendam a padrões rigorosos de qualidade e segurança.

No dia 5 de julho de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) emitiu a Comunicação de Risco nº 074/2023, trazendo à luz uma importante resolução que impacta a segurança alimentar no país.

ANVISA anuncia suspensão de lote do produto Uva Passa Raiz do Bem devido a risco à saúde pública

A resolução em questão, intitulada RESOLUÇÃO-RE Nº 2.419, tem como foco a proibição da distribuição, comercialização, fabricação e uso de um lote específico do produto Uva Passa Escura Sem Semente, da marca Raiz do Bem, produzido pela empresa Servizio Foods Comercial Importação e Exportação Ltda. Em suma, essa medida, baseada em análises e avaliações técnicas, visa garantir a saúde pública e o bem-estar dos consumidores brasileiros.

Suspensão do lote de Uva Passa Escura Sem Semente – Marca Raiz do Bem

A ANVISA, preocupada com a segurança alimentar e com o objetivo de prevenir potenciais riscos à saúde pública, tomou a decisão de suspender a distribuição, comercialização, fabricação e uso do lote do produto citado. Desse modo, a resolução RESOLUÇÃO-RE Nº 2.419, datada de 4 de julho de 2023, é uma resposta direta a essa preocupação.

Motivação da medida

A decisão da ANVISA foi embasada em evidências científicas e análises técnicas rigorosas. De acordo com o Laudo de Análise definitivo nº 114.1P.0/2022, emitido pelo renomado Instituto Adolfo Lutz, Laboratório Central do Estado de São Paulo, o lote em questão apresentou um resultado insatisfatório para o componente ocratoxina A. Em resumo, essa substância foi detectada em níveis superiores ao limite máximo tolerado, o que levanta sérias preocupações quanto à segurança do produto.

Produto afetado e empresa responsável



O produto alvo da medida é o lote nº 22992 do produto Uva Passa Escura Sem Semente, da marca Raiz do Bem, produzido e comercializado pela empresa Servizio Foods Comercial Importação e Exportação Ltda. Dessa forma, a marca, conhecida por sua qualidade e compromisso com os consumidores, agora se encontra no centro dessa questão de segurança alimentar.

Impacto da medida na indústria alimentícia

A suspensão de um lote de um produto amplamente consumido ressalta a importância das regulamentações e do controle de qualidade na indústria alimentícia. Assim sendo, essas medidas não apenas garantem que os produtos disponíveis no mercado atendam aos padrões de segurança, mas também asseguram a confiança dos consumidores nas marcas que eles escolhem.

Recolhimento do produto

Além da proibição da distribuição, comercialização, fabricação e uso do lote em questão, a resolução RESOLUÇÃO-RE Nº 2.419 também determina o recolhimento imediato do produto, considerando o lote nº 22992.

Dessa maneira, essa ação visa evitar que os consumidores sejam expostos a riscos potenciais. Além disso, reforça o compromisso das autoridades em garantir a segurança alimentar.

Comunicação de Risco nº 074/2023

Certamente, a Comunicação de Risco nº 074/2023 da ANVISA trouxe à tona a importância da vigilância constante na indústria alimentícia e a dedicação das autoridades em proteger a saúde pública.

A medida de suspensão do lote do produto em questão demonstra o papel vital das regulamentações e avaliações técnicas para garantir a qualidade e a segurança dos produtos disponíveis para os consumidores.

Além disso, essa ação também reforça o compromisso das empresas em atender aos mais altos padrões de segurança alimentar. Nesse cenário, os consumidores podem confiar que as autoridades estão vigilantes e atentas para assegurar que os alimentos disponíveis no mercado sejam seguros para o consumo. Portanto, a Vigilância Sanitária é muito mais do que um órgão regulador; é uma salvaguarda para a saúde pública.