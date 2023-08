Marcelo Huertas, do Brasil, se torna o segundo mais velho a jogar uma Copa do Mundo de basquete

Bvocê acertou Marcelo Huertas tornou-se o segundo mais velho a jogar na Copa do Mundo de basquete no Brasil Vitória por 100-59 sobre o Irã no sábado. Ele marcou 10 pontos.

pomares 40 anos e 3 meses. O único jogador mais velho na história do torneio foi Eduardo Mingasquem era 40 anos e 7 meses ao disputar dois jogos por Angola na Copa do Mundo de 2019.

Mais tarde no torneio, espera-se que um dos mais jovens jogue – o pivô de 2,10 metros do Sudão do Sul Khaman Maluach tem apenas 16 anos.

Maluach, que é amplamente considerado um candidato ao draft da NBA para 2025, completa 17 anos no próximo mês. Os únicos jogadores mais jovens que Maluach na história da Copa do Mundo foram os da Costa do Marfim Georges Lath (16 anos e 3 meses em 1986) e da China Gao Ailun (16 anos e 9 meses em 2010).

Maluach estava no banco na derrota de sábado para Porto Rico, mas não jogou.

É o quinta Copa do Mundo para Huertaso primeiro deles em 2006, cerca de duas semanas antes do nascimento de Maluach.

Apenas 11 jogadores antes deste ano haviam disputado cinco Copas do Mundo. Huertas passa a ser o 12º, e mais tarde no sábado, Rudy Fernández do atual campeão da Copa do Mundo, a Espanha deve se tornar o 13º jogador dessa lista.