Marcopolo SEGUE com VAGAS ABERTAS; Veja cargos e locais!

Dê uma olhada na lista e não perca tempo, se candidate!

A Marcopolo, empresa que soma um conjunto de negócios que se complementam e focam em inovação com um único destino (o futuro da mobilidade), está contratando novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de oportunidades disponíveis:

Almoxarife de Movimentações – São José – SC – Efetivo;

Almoxarife – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Almoxarife (Movimentações) – São Mateus – ES – Efetivo;

Analista de Confiabilidade do Produto – Caxias Do Sul – RS – Estágio;

Analista de Consolidação de Balanço – Caxias Do Sul – RS – Efetivo;

Analista de Melhoria – Caxias Do Sul – RS – Efetivo;

Analista Processo – Caxias Do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de RH (Educação Corporativa) – Caxias Do Sul – RS – Efetivo;

Assistente Fiscal – Diurno – Caxias Do Sul – RS – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Auxiliar de Solda – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Costureiro (a) – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Designer de Produtos – Pleno – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Eletricista de Carroceria de Ônibus – São Paulo – SP – Efetivo;

Eletricista Veicular (Montagem B) – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Funileiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Inspetor Técnico – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder – Centro Fabricação 5º Turno – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Montador Eletricista (Chicotes) – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Operador (a) de Máquinas Automatizadas – São Mateus – ES – Efetivo;

Operador (a) de Máquinas – Caxias do Sul – RS – Efetivo.

Mais sobre a Marcopolo

Sobre a Marcopolo, podemos destacar que, fundada em agosto de 1949, a Marcopolo nasceu em Caxias do Sul (RS) com o nome de Nicola & Cia. Ltda. A empresa abriu suas portas com oito sócios e quinze funcionários e foi uma das primeiras indústrias brasileiras a fabricar carrocerias de ônibus.

Atualmente com 11 unidades fabris no exterior, é composta por empresas dedicadas à fabricação de ônibus, micro-ônibus e peças, soluções financeiras e ferroviárias.

Como se inscrever em um dos cargos?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

