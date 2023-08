Marcus Jordan confirma que planeja se casar com Larsa Pippen: Michael Jordan aprova?

NBA lenda Michael Jordan já admitiu publicamente que não aprova O relacionamento de Marcus Jordan com Larsa Pippen. Uma história que começou depois que Scottie Pippen se divorciou de sua ex-esposa e um escândalo se espalhou por seu relacionamento com Miguel Jordão. Depois que a série documental da Netflix foi transmitida, as duas estrelas lendárias do Chicago Bulls tiveram uma grande briga. Se Marcus se casar com Larsa Pippen, isso inevitavelmente distanciará Michael e Scottie para sempre. Mas como Marcus Jordan confirmou exatamente que planeja se casar com Larsa Pippen? Tudo aconteceu quando o casal estava saindo de um estabelecimento e alguém dos tabloides os abordou para perguntar sobre um possível casamento.

A razão pela qual Michael Jordan não aprova o namoro de seu filho com Larsa PippenParker Johnson

Os primeiros planos de casamento de Marcus e Larsa

Marcus Jordan revelou que ele e Larsa Pippen já estão procurando um local para seu possível casamento. Os paparazzi perguntaram a Larsa se ela já escolheu um vestido de noiva, ao que Pippen disse que ela também está nesse processo. Uma notícia que não vai cair muito bem com Michael Jordan e Scottie Pippen. Mas o amor pode ser assim às vezes, não discrimina e não se importa com as construções sociais. Agora, convencer Michael Jordan de que está tudo bem é uma história totalmente diferente. A julgar por quão certo Marcus estava quando respondeu, ele não se importaria em não ter a bênção de seu pai para este casamento em potencial.

No entanto, Michael Jordan eventualmente terá que aceitar que esta é a realidade e que seu filho está perdidamente apaixonado pela ex-esposa de seu ex-companheiro de equipe. É uma situação complicada, mas não uma que não possa ser tratada como adultos maduros. Scottie Pippen pode ser mais difícil de convencer de que está tudo bem, mas ele tem o direito de ficar longe de tudo isso. Durante todo o tempo em que Larsa e Marcus estiveram juntos, nós realmente não ouvimos Scottie Pippen reclamar de nada relacionado a isso. Não é importante se Michael Jordan aprova esta união agora, mas será quando chegar a hora e Marcus pedir Larsa em casamento. O que você acha deste anúncio? Um último pensamento. Tanto Marcus quanto Larsa devem estar ansiosos para finalmente se livrar desse sobrenome para sempre, certo?