Marcus Jordan diz que a data do casamento de Larsa Pippen está ‘em andamento’

Alguém verifique Michael Jordan – parece que a ex-esposa de seu arqui-inimigo está perto de ser sua nora… porque Marcus acaba de revelar a data do casamento com Larsa Pippen está “em andamento”.

O feliz casal encontrou Jones em West Hollywood para jantar na quarta-feira … e quando eles estavam saindo do restaurante, o filho do GOAT foi questionado se os sinos de casamento estavam em seu futuro.

“Estamos procurando um local”, disse o herdeiro Jordan com um grande sorriso no rosto.

Pode ser o pior pesadelo de MJ – lembre-se, # 23 disse que ele NÃO aprovou do relacionamento ao sair de um restaurante em Paris no mês passado.

Larsa e Marcus depois abordou o clipe … com escocês O ex de Michael alegando que os comentários de MJ a deixaram “envergonhada” e “traumatizada”, e o último insistindo que seu pai deu sua bênção… .

Independentemente do que o Hall da Fama pense, Larcus estava inseparável no show de Drizzy no início da noite de quarta-feira … com Pippen trabalhando em toda a Jordânia durante a noite.