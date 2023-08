Maria Sharapova assume novo papel no US Open: ser uma mãe glamorosa

Maria Sharapova agraciou o Aberto dos EUA em Flushing Meadows em um papel que combina melhor com sua atual mãe. A russa de 36 anos, que acolheu o filho Teodoro com noivo Alexandre Gilkes em 1º de julho de 2022, virou cabeças ao comparecer ao dia de inauguração em um impressionante terno vermelho.

Encantada com a sua nova perspectiva, Sharapova expressou: “Estou muito feliz onde estou nesta fase da vida. Agradeço o que o desporto me ensinou e onde me levou, mas definitivamente adoro vê-lo de fora agora. ” Tendo se aposentado do tênis em fevereiro de 2020, após uma derrota no primeiro turno no Aberto da Austráliaela agora encontra alegria em ser uma espectadora.

“Adorei”, disse Sharapova entusiasmada por estar presente no Aberto dos EUAque vai até 10 de setembro. “Adoro ter uma perspectiva de fora. Adoro observar o desenvolvimento das novas gerações e do esporte em geral. Na verdade, acho que o Aberto dos Estados Unidos é o único evento de tênis em que participei em pessoa desde que me aposentei. É realmente especial, com a energia das multidões de lá.”

Acompanhado pelo designer de moda Gabriela Hearst, Sharapova compareceu ao evento e compartilhou a foto em seu Instagram Story. Os dois foram vistos sentados perto do designer icônico Vera Wang e Anna Wintouro editor-chefe de longa data da Vogue.

Ela é a capitã do SS Evian

Além de seu papel como espectadora, Sharapova é o capitão do SS Evianuma quadra de tênis flutuante que percorrerá o Rio Hudson durante a final masculina em 10 de setembro. Isso se alinha bem com seus diversos empreendimentos comerciais, que agora coexistem com seu compromisso com a maternidade.

“Depois que você tem um filho, há muitas outras responsabilidades mais importantes que você precisa cuidar”, compartilhou Sharapova. “Se um dia eu perder um treino, eu me dou esse descanso. Ou se eu quiser me mimar e comer um biscoito aleatoriamente ao meio-dia, tudo bem também. Então, acho que é encontrar os momentos certos desse equilíbrio.”

Com um marido e uma família que o apoiam, ela desempenha papéis multifacetados, reconhecendo que cada semana traz novos desafios. Sharapovao compromisso de Alexandre Gilkesconfirmado em dezembro de 2020, acrescenta outra camada à sua narrativa em evolução sobre a maternidade e à aceitação de novas experiências.