Mark Cuban sobre a troca de jogadores que fumam muita maconha: Os times têm cultura própria, certo?

Tele NBA recentemente relaxou sua posição sobre o uso de maconha, mas Proprietário do Dallas Mavericks, Mark Cuban ainda tem uma visão negativa do uso pesado de maconha entre seus jogadores e até trocou jogadores no passado por causa do uso de maconha.

A postura de Cuban baseia-se na sua crença de que a maconha pode ser uma distração e pode levar a outros problemas, como o vício. Ele também acredita que isso pode afetar o desempenho do jogador em quadra.

Suas opiniões não são compartilhadas por todos, pois algumas pessoas acreditam que a maconha é uma droga inofensiva que deveria ser legal e que os jogadores deveriam poder usá-la em seu tempo livre. Outros acreditam que a maconha pode ser prejudicial, mas que não deveria ser motivo para trocar um jogador.

Enquanto isso, Cuban deixou claro que não tolera o uso pesado de maconha e está disposto a negociar jogadores que não sigam suas regras.

“As equipes têm sua própria cultura, certo?” Cuban disse ao The Pat Bev Pod.

“Se você tem alguns jovens lá que estão apenas descobrindo qual é o time ou a cultura da NBA, e você tem um cara que você anda pelo corredor do hotel e sabe que ele está naquele andar e não há dúvidas sobre isso, e então, de repente, essas outras crianças começam a perceber isso.

“Você os vê saindo do quarto. Você os vê com os olhos um pouco vermelhos vindo para o treino de repente. Você não quer que eles sigam esse caminho.

“Todo mundo fuma, certo? Não é sobre isso, mas há o fumo, o quão poderosa é a merda que você está fazendo e o quanto você faz.

“Se você ultrapassar esse nível e houver uma chance de arrastar alguém com você, você terá que ter uma visão geral.”