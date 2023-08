Mark Jackson fala sobre ser demitido pela ESPN

EUum desenvolvimento surpreendente, Mark Jackson, o renomado NBA analista, se pronunciou pela primeira vez após sua saída inesperada do ESPN Segunda-feira de manhã.

Levando para as redes sociais, Jackson expressou sua gratidão aos colegas da ESPNIncluindo Mike Breen, Jeff Van Gundy, Lisa Salters, Tim Corrigan, e outros. Além disso, ele estendeu seus melhores votos aos que o sucederão no ESPN plataformas.

O tempo de Mark Jackson na ESPN chega ao fim

ESPNdecisão de deixar Jackson ir na segunda-feira foi um choque para muitos. Jackson tinha sido uma pedra angular de NBA da ESPN cobertura por quase uma década e meia. Infelizmente, esta ilustre passagem chegou ao fim. Após sua saída, a rede nomeou ex- Philadelphia 76ers treinador principal Doc Rivers e Doris Burke, um experiente ESPN comentarista de basquete, como Jackson e Do Gundy’s substituições.

Inicialmente, ESPN pensou em formar uma equipe com Jackson e Mark Jones para o seu secundário NBA cobertura. No entanto, o desempenho excepcional de JJ Redick e Ricardo Jefferson como NBA os comentaristas do jogo levaram a rede a reconsiderar, de acordo com Andrew Marchand do New York Post.

Esta decisão empurrou Mark Jackson em um papel secundário potencial na ESPN NBA equipe de cobertura. Somando-se a seus desafios, a rede sentiu que ele teve um melhor desempenho quando emparelhado com de Gundy.

Dada essa perspectiva, parecia provável que o mandato de Jackson terminaria logo após a rede liberar Van Gundy em 30 de junho. Jackson, um ex-armador da NBA, se juntou a Breen e Van Gundy entre 2006 e 2011.

Van Gundy e Jackson já foram demitidos

Após sua passagem como técnico do Golden State Warriors chegou ao fim em 2014, Jackson voltou para a ESPN. o trio de Breen, Van Gundy e Jackson forneceu comentários da NBA na ESPN por nove anos. Infelizmente, o tempo desta equipe icônica de transmissão chegou a um fim abrupto.